Оркестр Президентского полка РФ сыграл Smoke on the Water на выставке вооружений в Абу-Даби

Эффектное музыкальное шоу устроил оркестр Президентского полка РФ на открытии выставки оружия и военной техники IDEX-2017 в Абу-Даби .

Российские военные музыканты поразили аудиторию, исполнив мелодию из композиции Smoke on the Water группы Deep Purple.



Отметим, что на выставке в Абу-Даби демонстрируется продукция более тысячи компаний из почти 60 стран. Россию представляют «Рособоронэкспорт», «Уралвагонзавод», «Алмаз-Антей», «Вертолеты России», «Калашников» и другие.

