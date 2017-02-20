ЧП
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.02, 18:59
Оркестр Президентского полка РФ сыграл Smoke on the Water на выставке вооружений в Абу-Даби. вооружение, выставки и музеи, музыка и музыканты, ОАЭ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Оркестр Президентского полка РФ сыграл Smoke on the Water на выставке вооружений в Абу-Даби

2 комментария

Оркестр Президентского полка РФ сыграл Smoke on the Water на выставке вооружений в Абу-Даби

Оркестр Президентского полка РФ сыграл Smoke on the Water на выставке вооружений в <nobr>Абу-Даби</nobr>

    Эффектное музыкальное шоу устроил оркестр Президентского полка РФ на открытии выставки оружия и военной техники IDEX-2017 в Абу-Даби.

    Российские военные музыканты поразили аудиторию, исполнив мелодию из композиции Smoke on the Water группы Deep Purple.

    Отметим, что на выставке в Абу-Даби демонстрируется продукция более тысячи компаний из почти 60 стран. Россию представляют «Рособоронэкспорт», «Уралвагонзавод», «Алмаз-Антей», «Вертолеты России», «Калашников» и другие.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru