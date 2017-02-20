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  • 20.02, 17:25

Москва заняла второе место среди городов мира с самыми большими пробками

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Москва заняла второе место среди городов мира с самыми большими пробками

Москва заняла второе место среди городов мира с самыми большими пробками

Самым загруженным городом мира признан Лос-Анджелес, Москва — на втором месте. На третьем — Нью-Йорк.

Автомобилисты Лос-Анджелеса за последний год провели в пробках в час пик 104 часа, в Москве этот показатель чуть ниже — 91 час, в Нью-Йорке — 89 часов, следует из доклада международной компании Inrix, которая занимается вопросами организации дорожного движения.

В первой десятке городов также значатся Сан-Франциско, Богота, бразильский Сан-Паулу, Лондон, американская Атланта, Париж и Майами, передает ТАСС.

В список неблагополучных с точки зрения автомобильного движения городов попали еще два российских города — Краснодар (18-е место) и Санкт-Петербург (22-е место), там водители простояли в пробках в среднем 56 и 53 часа соответственно.

В числе стран с самыми большими заторами на автодорогах первые три места заняли Таиланд, Колумбия и Индонезия, Россия и США — на четвертом и пятом местах. В «пробочный» рейтинг не попали такие мегаполисы как Японии и Китая — там компания Inrix не проводит свои исследования.

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