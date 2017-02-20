Председатель Норвежского нобелевского комитета скончалась после долгой болезни

Председатель Норвежского нобелевского комитета, который присуждает премию мира, Карин Сисилле Кулльман Фиве ушла из жизни в возрасте 65 лет после продолжительной болезни.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на норвежские СМИ, которые, в свою очередь, располагают официальным подтверждением информации от представителей Норвежского нобелевского комитета.
Улав Ньёльстад, секретарь Норвежского нобелевского комитета: «Невероятно грустно, что она ушла из жизни из-за болезни, которая вернулась к ней прошлой осенью, и из-за этого ей пришлось пропустить ряд мероприятий, связанных с вручением премии мира. Она внесла колоссальный вклад в нобелевскую систему, и ее уход стал невосполнимой утратой».
Карин Сисилле Кулльман Фиве стала первой женщиной, возглавившей Норвежский нобелевский комитет. В должность Фиве вступила в марте 2015 года, в 2015-м и в 2016-м годах именно она объявляла лауреатов Нобелевской премии мира.
Премия мира — единственная из пяти завещанных Альфредом Нобелем присуждается и вручается не в Стокгольме, а в Осло. Церемонии награждения лауреатов всегда проходят в один и тот же день — 10 декабря, в день смерти основателя наград.
Улав Ньёльстад, секретарь Норвежского нобелевского комитета: «Невероятно грустно, что она ушла из жизни из-за болезни, которая вернулась к ней прошлой осенью, и из-за этого ей пришлось пропустить ряд мероприятий, связанных с вручением премии мира. Она внесла колоссальный вклад в нобелевскую систему, и ее уход стал невосполнимой утратой».
Карин Сисилле Кулльман Фиве стала первой женщиной, возглавившей Норвежский нобелевский комитет. В должность Фиве вступила в марте 2015 года, в 2015-м и в 2016-м годах именно она объявляла лауреатов Нобелевской премии мира.
Премия мира — единственная из пяти завещанных Альфредом Нобелем присуждается и вручается не в Стокгольме, а в Осло. Церемонии награждения лауреатов всегда проходят в один и тот же день — 10 декабря, в день смерти основателя наград.
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