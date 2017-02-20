Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.02, 15:49

В Москве 11-метровая квартира обойдется в 1,9 миллиона рублей

3 комментария

В Москве 11-метровая квартира обойдется в 1,9 миллиона рублей

В Москве <nobr>11-метровая</nobr> квартира обойдется в 1,9 миллиона рублей

В российской столице нашлась самая маленькая из всех выставленных на продажу квартир в городах-миллионниках.

Студию площадью 11 квадратных метров, расположенную на севере Москвы, можно купить за 1,9 миллиона рублей. На второе место в рейтинге минимальных по площади предложений жилья заняла Уфа. В башкирской столице предлагают самую маленькую квартиру площадью 11,2 квадратного метра за 950 тысяч рублей. На третьем месте — 12-метровое жилье в Новосибирске за 840 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что компактные квартиры-студии — один из самых ликвидных продуктов на рынке. Цены на жилье площадью от 13–16 квадратных метров в среднем начинаются от 0,8–1,2 миллиона рублей в зависимости от региона. По информации РИА Новости, итоговая стоимость студий все равно ниже, чем полноценной однокомнатной квартиры, несмотря на более высокую цену квадратного метра.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru