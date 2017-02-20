В Москве 11-метровая квартира обойдется в 1,9 миллиона рублей

В российской столице нашлась самая маленькая из всех выставленных на продажу квартир в
городах-миллионниках.
Студию площадью 11 квадратных метров, расположенную на севере Москвы, можно купить за 1,9 миллиона рублей. На второе место в рейтинге минимальных по площади предложений жилья заняла Уфа. В башкирской столице предлагают самую маленькую квартиру площадью 11,2 квадратного метра за 950 тысяч рублей. На третьем месте — 12-метровое жилье в Новосибирске за 840 тысяч рублей.
Эксперты отмечают, что компактные квартиры-студии — один из самых ликвидных продуктов на рынке. Цены на жилье площадью от 13–16 квадратных метров в среднем начинаются от 0,8–1,2 миллиона рублей в зависимости от региона. По информации РИА Новости, итоговая стоимость студий все равно ниже, чем полноценной однокомнатной квартиры, несмотря на более высокую цену квадратного метра.
Эксперты отмечают, что компактные квартиры-студии — один из самых ликвидных продуктов на рынке. Цены на жилье площадью от 13–16 квадратных метров в среднем начинаются от 0,8–1,2 миллиона рублей в зависимости от региона. По информации РИА Новости, итоговая стоимость студий все равно ниже, чем полноценной однокомнатной квартиры, несмотря на более высокую цену квадратного метра.
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