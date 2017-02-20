В Татарстане завели уголовное дело о гибели школьника после выстрела в глаз

Ученик 9-го класса, в которого случайно из пневматического пистолета выстрелил приятель, скончался в больнице. Этим утром в СК возбудили уголовное дело. Трагедия произошла прямо во время урока, когда педагог вышла на пару минут. Женщина не знала, что один из подростков принес в школу оружие. Мальчик дал пистолет одноклассникам, не предупредив, что тот заряжен.

Скорая к зданию школы подъезжает уже второй раз за утро. Новость о том, что ученик 9-го класса Айрат Еникеев скончался в больнице, шокировала одноклассников и преподавателей. Несчастный случай с подростком произошел еще на прошлой неделе. Сосед по парте выстрелил ему в глаз из пневматического пистолета. Травма тяжелая, но все надеялись, что мальчика спасут. Врачи провели несколько операций, но оказались бессильны.



Светлана Имамутдинова, методист-психолог управления образования: «Дети подавлены, плачут. Они вместе с мальчиком учились более 5 лет. Взрослым сложно справиться с таким горем, а подросткам тем более. Смерть ребенка — это горе для всех, оно никого не оставляет равнодушным».



Пока с детьми работают медики и психологи, следователи опрашивают сотрудников госучреждения уже в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Андрей Шептицкий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Татарстан: «По предварительным данным, в школу оружие принес мальчик, которому стрелявший ребенок выдавал его ранее на хранение. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности в общеобразовательном учреждении».



Следователи установили, что учителя не было в классе в тот момент, когда прозвучал выстрел. Педагог вышел на несколько минут. В этот момент один из учеников достал из рюкзака пистолет и, не предупредив, что тот заряжен, дал посмотреть товарищу. Мальчик нажал на курок и ранил лучшего друга. Пострадавшего подростка экстренно госпитализировали.



Сначала речь шла о том, что школьник лишится зрения, но после второй операции стало ясно, что повреждена центральная нервная система. Врачи сообщили родителям, что мальчик умер от остановки сердца.



Ольга Еникеева, мать Айрата Еникеева: «За что вот это все… Просто одна секунда перечеркнуло все наше будущее, о чем мы мечтали с ним, думали…»



Как передает корреспондент Анна Финогина, сейчас следователи устанавливают, где школьник взял пистолет. Если дома, отвечать придется его родителям, которые не спрятали оружие. Не избежать последствий и учителю, который оставил школьников без присмотра, пусть и ненадолго. Пока педагог продолжает работать. После происшествия в школе организовали специальные занятия для учеников и их родителей.



В управлении образования заявили, что готовы оказать любую помощь семье погибшего подростка. Судьба и того школьника, который принес оружие, и того, который выстрелил, решается. Известно, что второй попадался на краже и состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.