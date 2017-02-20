Смертельное ДТП с участием Porsche Cayenne в Москве сняла камера наблюдения

Водитель внедорожника Porsche, который сбил пешехода и, не сбавляя скорости, провез его на капоте около полукилометра, по предварительным данным, находился под действием наркотиков.
Вартан Саркисов — сын бизнес-леди, которая последние годы проживает в Лондоне. Она же владелица того самого внедорожника, который насмерть сбил пешехода на Мосфильмосвкой улице. По некоторой информации, у Саркисова во время задержания нашлись билеты на самолет: сегодня он должен был улететь в столицу Великобритании. Но путешествие отменилось. Сейчас Саркисов находится в больнице якобы с серьезными переломами руки. Именно поэтому сотрудникам полиции пришлось отложить процедуру избрания меры пресечения.
Финал лихого заезда попал в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как иномарка вылетает на тротуар, врезается в припаркованные авто и загорается. Из нее выбегают двое… Уже точно известно — перед этим почти полкилометра машина проехала с пешеходом на капоте. Шеф-повар элитного ресторана Андрей Шестаков погиб до приезда медиков. Тем утром 58-летний мужчина шел в церковь. Его супруга Ирина говорит, что он никогда не пропускал воскресные службы.
Ирина Шестакова: «Я ему говорила: „Андрюш, не ходи, поспи немножко“. Даже хотела будильник нажать, чтобы он не вставал так рано. Он нас очень любил. И детей. Я потеряла такую поддержку, колоссальную. Куда можно было нестись на такой скорости и сбивать людей?».
У Андрея Шестакова остались двое взрослых детей и маленькая внучка. Ни сам вероятный виновник аварии, ни его родственники супруге погибшего до сих пор не позвонили. Что касается Вартана Саркисова, есть деталь, которая, возможно, характеризует его больше, чем многие другие. Судя по профилю печально известной гонщицы Мары Багдасарян в соцсетях, Саркисов — ее друг. Связывают приятелей-мажоров и регулярные нарушения правил дорожного движения. За последние несколько месяцев молодой человек заработал 12 квитанций. В основном, за превышение скоростного режима. Вот и в момент аварии, как выяснили полицейские, внедорожник разогнался до 145 километров в час. Вызывать на место ДТП скорую или полицию лихач нужным не посчитал.
По данным стражей порядка, Саркисов возвращался со встречи стритрейсеров на Воробьевых горах. Сразу после задержания его отправили на медицинскую экспертизу. По предварительной информации, во время совершения ДТП тот был пьян и под воздействием наркотиков. До сих пор ничего неизвестно о пассажире внедорожника, который сбежал с места аварии, но, в отличие от водителя, пойман не был. Вероятно, это тоже участник уличных гонок. Он мог бы внести ясность в обстоятельства трагического происшествия.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
Финал лихого заезда попал в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как иномарка вылетает на тротуар, врезается в припаркованные авто и загорается. Из нее выбегают двое… Уже точно известно — перед этим почти полкилометра машина проехала с пешеходом на капоте. Шеф-повар элитного ресторана Андрей Шестаков погиб до приезда медиков. Тем утром 58-летний мужчина шел в церковь. Его супруга Ирина говорит, что он никогда не пропускал воскресные службы.
Ирина Шестакова: «Я ему говорила: „Андрюш, не ходи, поспи немножко“. Даже хотела будильник нажать, чтобы он не вставал так рано. Он нас очень любил. И детей. Я потеряла такую поддержку, колоссальную. Куда можно было нестись на такой скорости и сбивать людей?».
У Андрея Шестакова остались двое взрослых детей и маленькая внучка. Ни сам вероятный виновник аварии, ни его родственники супруге погибшего до сих пор не позвонили. Что касается Вартана Саркисова, есть деталь, которая, возможно, характеризует его больше, чем многие другие. Судя по профилю печально известной гонщицы Мары Багдасарян в соцсетях, Саркисов — ее друг. Связывают приятелей-мажоров и регулярные нарушения правил дорожного движения. За последние несколько месяцев молодой человек заработал 12 квитанций. В основном, за превышение скоростного режима. Вот и в момент аварии, как выяснили полицейские, внедорожник разогнался до 145 километров в час. Вызывать на место ДТП скорую или полицию лихач нужным не посчитал.
По данным стражей порядка, Саркисов возвращался со встречи стритрейсеров на Воробьевых горах. Сразу после задержания его отправили на медицинскую экспертизу. По предварительной информации, во время совершения ДТП тот был пьян и под воздействием наркотиков. До сих пор ничего неизвестно о пассажире внедорожника, который сбежал с места аварии, но, в отличие от водителя, пойман не был. Вероятно, это тоже участник уличных гонок. Он мог бы внести ясность в обстоятельства трагического происшествия.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
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