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  • 20.02, 14:11

Президент Белоруссии едет на неделю в Сочи

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Президент Белоруссии едет на неделю в Сочи

Президент Белоруссии едет на неделю в Сочи

Белорусские СМИ сообщили, что президент Белоруссии едет с визитом в Сочи.

О визите президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию сообщило государственное агентство Белта со ссылкой на пресс-службу главы государства. Лукашенко проведет в Сочи неделю, других подробностей не указано.

Ранее белорусский президент неоднократно проводил в Сочи встречи, в том числе неформальные, с руководством России, передает РИА Новости.

В феврале Александр Лукашенко обвинил Кремль в осложнении российско-белорусских отношений, президент Белоруссии заявил о якобы нарушении Россией договора в экономической сфере. В Москве назвали высказывание Лукашекно некорректным, отметив, что все спорные вопросы следует решать спокойно, путем деловых переговоров.

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