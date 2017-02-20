Президент Белоруссии едет на неделю в Сочи

Белорусские СМИ сообщили, что президент Белоруссии едет с визитом в Сочи.
О визите президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию сообщило государственное агентство Белта со ссылкой на пресс-службу главы государства. Лукашенко проведет в Сочи неделю, других подробностей не указано.
Ранее белорусский президент неоднократно проводил в Сочи встречи, в том числе неформальные, с руководством России, передает РИА Новости.
В феврале Александр Лукашенко обвинил Кремль в осложнении российско-белорусских отношений, президент Белоруссии заявил о якобы нарушении Россией договора в экономической сфере. В Москве назвали высказывание Лукашекно некорректным, отметив, что все спорные вопросы следует решать спокойно, путем деловых переговоров.
Ранее белорусский президент неоднократно проводил в Сочи встречи, в том числе неформальные, с руководством России, передает РИА Новости.
В феврале Александр Лукашенко обвинил Кремль в осложнении российско-белорусских отношений, президент Белоруссии заявил о якобы нарушении Россией договора в экономической сфере. В Москве назвали высказывание Лукашекно некорректным, отметив, что все спорные вопросы следует решать спокойно, путем деловых переговоров.
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