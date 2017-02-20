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  • 20.02, 12:31

На стройпощадке в аэропорту Домодедово насмерть разбился рабочий

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На стройпощадке в аэропорту Домодедово насмерть разбился рабочий

На стройпощадке в аэропорту Домодедово насмерть разбился рабочий

В аэропорту Домодедво насмерть разбился мужчина, выполнявший работы на стройплощадке одного из субподрядчиков.

О гибели рабочего Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе воздушной гавани. По словам представителей аэропорта, мужчина погиб на строительной площадке компании-субподрядчика.

Пресс-служба аэропорта Домодево: «Нам известно об инциденте, произошедшем у одного из наших субподрядчиков. Мы запросили детали у компании, ответственной за организацию и ведение строительных работ».

По информации некоторых СМИ, погибший проводил работы в терминале на высоте около 20 метров. Он сорвался и от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства трагедии выясняются.

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