Под Волгоградом наркоман поджег психбольницу ради уничтожения своих анализов

Пожар в психиатрической больнице города Волжского (Волгоградская область) устроил молодой автомобилист, пойманный за рублем в состоянии наркотического опьянения. Мужчина решил уничтожить результаты медицинского освидетельствования и поджег клинику, где хранились документы.
Речь идет о возгорании, которое произошло 16 февраля в здании филиала Волгоградской областной клинической психиатрической больницы №2 в Волжском. В объективы камер наблюдения попал человек в маске с прорезями для глаз. Благодаря этим записям правоохранители смогли выйти на поджигателя.
Как сообщается на сайте регионального управления МВД, злоумышленник пригрозил медперсоналу травматическим пистолетом, разлил в двух кабинетах принесенную с собой в канистре воспламеняющуюся жидкость, поджег ее и скрылся. Из клиники пришлось эвакуировать 5 человек. Никто не пострадал, но пламя уничтожило находившееся в горящих помещениях имущество.
Отсмотрев видеоматериалы, полиция отправилась на поиски поджигателя и задержала 24-летнего сотрудника службы безопасности одного из волгоградских предприятий. Выяснилось, что его в ночь перед пожаром остановили инспекторы и отправили сдавать анализы, так как возникло подозрение, что молодой человек находится под действием запрещенных веществ. Исследование показало, что водитель был за рулем в состоянии наркотического опьянения.
Уже утром нарушитель приехал в больницу, где были результаты медосвидетельствования, и совершил поджог. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». При обыске у подозреваемого обнаружены 3 незарегистрированных травматических пистолета и обрез охотничьего ружья. Проводится процессуальная проверка.
Как сообщается на сайте регионального управления МВД, злоумышленник пригрозил медперсоналу травматическим пистолетом, разлил в двух кабинетах принесенную с собой в канистре воспламеняющуюся жидкость, поджег ее и скрылся. Из клиники пришлось эвакуировать 5 человек. Никто не пострадал, но пламя уничтожило находившееся в горящих помещениях имущество.
Отсмотрев видеоматериалы, полиция отправилась на поиски поджигателя и задержала 24-летнего сотрудника службы безопасности одного из волгоградских предприятий. Выяснилось, что его в ночь перед пожаром остановили инспекторы и отправили сдавать анализы, так как возникло подозрение, что молодой человек находится под действием запрещенных веществ. Исследование показало, что водитель был за рулем в состоянии наркотического опьянения.
Уже утром нарушитель приехал в больницу, где были результаты медосвидетельствования, и совершил поджог. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». При обыске у подозреваемого обнаружены 3 незарегистрированных травматических пистолета и обрез охотничьего ружья. Проводится процессуальная проверка.
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