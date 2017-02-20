«Почта России» выявила жуликов, отправлявших клиентам камни и стаканы вместо компьютеров

Сотрудники «Почты России» выявили в Москве банду
интернет-мошенников, которые отправляли покупателям кирпичи и стаканы вместо обещанных компьютеров и смартфонов.
С начала года ущерб от действий мошенников составил более 6 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерального почтового оператора.
Из сообщения пресс-службы «Почты России»: «Сотрудники службы безопасности „Почты России“ совместно с представителями правоохранительных органов выявили и пресекли в Москве деятельность устойчивой преступной группы, участники которой обманули тысячи россиян на десятки миллионов рублей».
В пресс-службе пояснили, что участники преступной группы открывали в интернете онлайн-магазины, специализирующиеся на продажах компьютеров, мобильных телефонов и оргтехники по низким ценам. Как правило, «торговые предприятия» существовали в Сети не более одного месяца. Покупателям же мошенники отправляли вовсе не заказанные товары, а кирпичи, бутылки с водой и граненые стаканы. При этом заказов преступникам удалось набрать на несколько миллионов рублей. Только в январе 2017 года они получили 6 млн рублей.
Свои претензии к содержанию посылок обманутые покупатели в основном высказывали сотрудникам почтовых отделений. По этим обращениям сотрудники службы безопасности «Почты России» провели проверку, в ходе которой установили, что посылки покупателям мошенники отправляли из Москвы в закрытом виде и без описи товаров, а после получали наложенные платежи. Сообщается, что одна из подозреваемых была задержана прямо в отделении почты, где получала очередной платеж за посылку с камнями.
В настоящее время в совершении мошеннических действий подозреваются не менее пяти человек, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Из сообщения пресс-службы «Почты России»: «Сотрудники службы безопасности „Почты России“ совместно с представителями правоохранительных органов выявили и пресекли в Москве деятельность устойчивой преступной группы, участники которой обманули тысячи россиян на десятки миллионов рублей».
В пресс-службе пояснили, что участники преступной группы открывали в интернете онлайн-магазины, специализирующиеся на продажах компьютеров, мобильных телефонов и оргтехники по низким ценам. Как правило, «торговые предприятия» существовали в Сети не более одного месяца. Покупателям же мошенники отправляли вовсе не заказанные товары, а кирпичи, бутылки с водой и граненые стаканы. При этом заказов преступникам удалось набрать на несколько миллионов рублей. Только в январе 2017 года они получили 6 млн рублей.
Свои претензии к содержанию посылок обманутые покупатели в основном высказывали сотрудникам почтовых отделений. По этим обращениям сотрудники службы безопасности «Почты России» провели проверку, в ходе которой установили, что посылки покупателям мошенники отправляли из Москвы в закрытом виде и без описи товаров, а после получали наложенные платежи. Сообщается, что одна из подозреваемых была задержана прямо в отделении почты, где получала очередной платеж за посылку с камнями.
В настоящее время в совершении мошеннических действий подозреваются не менее пяти человек, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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