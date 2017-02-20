Песков: в Кремле не знают о появившемся в СМИ плане по снятию санкций с России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что за неделю до отставки Майклу Флинну был предоставлен «план» по отмене антироссийских санкций через урегулирование отношений между Россией и Украиной.
По словам Дмитрия Пескова, Кремлю ничего не известно о «плане» по Крыму, Донбассу и санкциям, якобы разработанном украинским депутатом Андреем Артеменко и предварительно одобренному Вашингтоном и Москвой.
На вопрос журналистов о том, знают ли об этом в Кремле, пресс-секретарь президента однозначно ответил: «Нет», передает РИА Новости.
Более развернуто высказался председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров. Он заявил, что этот план является абсурдным и с Москвой не согласовывался.
Ранее в американском издании New York Times появилась информация о том, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в офис бывшего помощника президента США Майкла Флинна в начале февраля, за неделю до его отставки. В статье отмечалось, что план урегулирования отношений России и Украины был подготовлен украинским депутатом Андреем Артеменко. В нем, в частности, содержался такой пункт, как проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма России «в аренду на срок от 50 до 100 лет».
На вопрос журналистов о том, знают ли об этом в Кремле, пресс-секретарь президента однозначно ответил: «Нет», передает РИА Новости.
Более развернуто высказался председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров. Он заявил, что этот план является абсурдным и с Москвой не согласовывался.
Ранее в американском издании New York Times появилась информация о том, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в офис бывшего помощника президента США Майкла Флинна в начале февраля, за неделю до его отставки. В статье отмечалось, что план урегулирования отношений России и Украины был подготовлен украинским депутатом Андреем Артеменко. В нем, в частности, содержался такой пункт, как проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма России «в аренду на срок от 50 до 100 лет».
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