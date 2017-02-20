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  • 20.02, 12:31
Экскурсии по спальным районам и подземным рекам набирают популярность. Москва, отдых и досуг, Санкт-Петербург, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Экскурсии по спальным районам и подземным рекам набирают популярность

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Экскурсии по спальным районам и подземным рекам набирают популярность

Экскурсии по спальным районам и подземным рекам набирают популярность

    На этой неделе во всем мире отметят День экскурсовода. В России своим профессиональным праздником его считают тысячи человек. Многие посвящают этой работе всю жизнь. Одни не отходят от классики и водят туристов по историческим местам, другие осваивают новые направления и устраивают прогулки вокруг офисных зданий, по спальным районам и даже подземным рекам.

    Вячеславу Раснеру — 65 лет, он — бездомный. Не пьет, не курит, очень любит животных, поэтому завел в двух комнатах 18 собак, чем и привлек внимание соседей, а потом черных риелторов. Шесть лет мужчина прожил на улице и понял, что рассказывать истории о домах можно, даже если не имеешь дома.

    Вячеслав Раснер, бездомный, экскурсовод: «По Невскому придумал обзорный маршрут. Экскурсия с 25 рассказами. Стоит 250 рублей».

    Как выяснила корреспондент Алина Репина, бывшему учителю географии и совсем не бывшему интеллигентному человеку летом выпала «Открытая карта» — проект, где о своем городе может рассказать каждый без громкоговорителей и клише.

    Калининград Светланы Нигматулиной — красивый, но не всегда дружелюбный. Пешие и автобусные экскурсии Светлана организует для инвалидов-колясочников. Лидии Ивановне Мошковой — 86 лет, прогулки она водит со времен Хрущёва. Как не выгореть, в тысячный раз произнося одни и те же имена и даты? Ответ философский: время — не противник, а союзник, город течет, город меняется.

    Что делать, если на экскурсии хочется провалиться под землю в прямом смысле? Можно устроить турне по подземной московской реке Неглинке. В конце XIX века сюда спускался Гиляровский, как не пойти вслед за ним? При этом экскурсантам светит не только фонарик, но и штраф.

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