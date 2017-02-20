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  • 20.02, 10:48

США планируют закупить российские пистолеты «Оса» для вооружения полицейских

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США планируют закупить российские пистолеты «Оса» для вооружения полицейских

США планируют закупить российские пистолеты «Оса» для вооружения полицейских

США планируют закупить российские пистолеты «Оса» для вооружения полицейских
  • Фото: Vladimir Antoshin /wikipedia.org

    • Силовые структуры США заинтересовались российскими пистолетами «Оса», рассказал гендиректор концерна «Техмаш», предприятия-разработчика этого оружия, Сергей Русаков.

    Сергей Русаков, гендиректор концерна «Техмаш»: «Силовые структуры США проявляют значительный интерес к продукции концерна „Техмаш“, в частности, к многофункциональному комплексу гражданского оружия нелетального действия „Оса“, который предназначен для активной самообороны, подачи сигналов и освещения местности».

    Русаков отметил, что в конце прошлого года американские силовые структуры официально закупили пистолеты «Оса», которые поступили на вооружение полицейских штата Аризона. Гендиректор «Техмаша подчеркнул, что этот случай стал первым в новейшей истории, когда американцы приобрели российское оружие нелетального действия. Сейчас, по словам Русакова, концерн „рассматривает возможность дальнейшего сотрудничества в области поставок комплекса «Оса»“ и многофункционального щита „Легион“ полицейским департаментам различных штатов, а также проведения научно-технических консультаций», передает РИА Новости.

    Российские пистолеты «Оса» предназначены для самообороны и индивидуальной защиты от нападений, а также для использования сотрудниками силовых структур, обеспечения безопасности на воздушном транспорте, подачи сигналов и освещения местности сигнальными и осветительными ракетами. За счет особой конструкции «Осу» не может заклинить, а в случае осечки пистолет автоматически выстрелит следующим рабочим патроном.

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