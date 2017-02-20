В Хабаровском крае тигренок погиб под колесами поезда

В Бикинском районе Хабаровского края устанавливают причины гибели маленькой самки амурского тигра. Мертвое животное обнаружили на железнодорожной насыпи у села Розенгартовка. Предполагается, что хищница попала под поезд.
Зверя без признаков жизни нашли сотрудники транспортной полиции Хабаровского края недалеко от станции Бойцово. На место прибыли экологи и сотрудники региональной службы по охране животного мира. Как сообщается на сайте центра «Амурский тигр», погибшей самке было не более 4–5 месяцев. При осмотре у нее обнаружили перелом позвоночника и многочисленные гематомы.
Сергей Арамилев, директор Дальневосточного филиала центра «Амурский тигр»: «Печальный факт, что самка амурского тигра погибла. Если предварительная версия, что тигренка сбил поезд, подтвердится, то можно предположить, что тигренок, переходя пути, испугался звука приближающегося поезда и решил притаиться, что и явилось причиной трагедии. Однако до получения результатов вскрытия выводы преждевременны».
На теле зверя нет признаков огнестрельного ранения, а на месте происшествия не обнаружено следов присутствия человека.
Юрий Колпак, директор Службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края: «Во время исследования территории найдены следы тигрицы и тигренка и место, примерно в 30 километрах от тела хищника, где охотилась самка с тигрятами. Скорее всего, тигренок просто не успел перебежать через пути и попал под поезд. Но точно сказать, от чего пострадало животное, можно будет только после экспертизы».
Сообщается, что хищница не бросила своего погибшего детеныша и кружила неподалеку. Это обстоятельство осложнило работу специалистов, которым предстояло убрать мертвое животное с железнодорожных путей.
Сергей Арамилев, директор Дальневосточного филиала центра «Амурский тигр»: «Печальный факт, что самка амурского тигра погибла. Если предварительная версия, что тигренка сбил поезд, подтвердится, то можно предположить, что тигренок, переходя пути, испугался звука приближающегося поезда и решил притаиться, что и явилось причиной трагедии. Однако до получения результатов вскрытия выводы преждевременны».
На теле зверя нет признаков огнестрельного ранения, а на месте происшествия не обнаружено следов присутствия человека.
Юрий Колпак, директор Службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края: «Во время исследования территории найдены следы тигрицы и тигренка и место, примерно в 30 километрах от тела хищника, где охотилась самка с тигрятами. Скорее всего, тигренок просто не успел перебежать через пути и попал под поезд. Но точно сказать, от чего пострадало животное, можно будет только после экспертизы».
Сообщается, что хищница не бросила своего погибшего детеныша и кружила неподалеку. Это обстоятельство осложнило работу специалистов, которым предстояло убрать мертвое животное с железнодорожных путей.
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