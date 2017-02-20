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  • 20.02, 10:48

В Москве за нападение с ножом на ребенка задержан уроженец Вьетнама

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В Москве за нападение с ножом на ребенка задержан уроженец Вьетнама

В Москве за нападение с ножом на ребенка задержан уроженец Вьетнама

Столичные правоохранители разбираются в обстоятельствах нападения на малолетнего ребенка, которое произошло на северо-востоке Москвы.

Мужчина с ножом набросился на девочку в многофункциональном комплексе на Ярославском шоссе. Подробности инцидента сообщили в столичном управлении СКР. По данным ведомства, гражданин Вьетнама ударил свою маленькую соотечественницу ножом в грудь.

Раненый ребенок доставлен в больницу. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего ребенка».

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