В Москве за нападение с ножом на ребенка задержан уроженец Вьетнама

Столичные правоохранители разбираются в обстоятельствах нападения на малолетнего ребенка, которое произошло на северо-востоке Москвы.

Мужчина с ножом набросился на девочку в многофункциональном комплексе на Ярославском шоссе. Подробности инцидента сообщили в столичном управлении СКР. По данным ведомства, гражданин Вьетнама ударил свою маленькую соотечественницу ножом в грудь.



Раненый ребенок доставлен в больницу. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего ребенка».