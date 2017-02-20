В нижегородской деревне требуют снести построенный местным жителем храм

Верующим из деревни Корнировка, что в Нижегородской области, приходится разбираться с местными чиновниками. Власти требуют снести часовню, которую местный житель построил на святом источнике. До революции на этом месте стоял храм, мужчина восстановил его за свой счет, но чиновники считают церковь самостроем.

Верующие в Корниловке пребывают в замешательстве. Кого молить о спасении? 100 лет назад здесь стояла часовня, сейчас жители без посторонней помощи решили ее восстановить, но чиновники чистоте их помыслов не поверили и доказывают, что здание с куполом и крестом от сарая ничем не отличается.



Алексей Чернов, правовой отдел администрации: «Я в суде выступаю, я всем привожу один пример: давайте я построю где-то домушку, повешу американский флаг и обзову посольством Америки».



Но в Корниловке выходить на уровень международных отношений и не думали. Хотели помолиться, а вышел скандал.



Как передает корреспондент Андрей Шамин, часовня стоит в самом центре деревни, где мог оказаться чей-нибудь особняк, магазин или сельский клуб. Но корниловцы захотели, чтобы на святом источнике был только храм. Его и построили, даже подписи собрали. Но после вмешательства администрации вдруг оказалось, что часовня в деревне сильно ущемляет права нескольких неверующих. Власти встали на сторону атеистов.



Вдохновил соседей на строительство Дмитрий Орлов. Он не посмотрел, что его дом с краю, заказал проект и получил благословение местного епископа. Других разрешающих документов обычно не требуется. Механизм в районных администрациях давно отлажен: постройка признается бесхозной и автоматически как объект культа передается на баланс РПЦ.



Дмитрий потратил 200 тысяч рублей. Мог бы дом свой расширить или баню обновить, но общее благо он привык ставить выше личного. Энтузиаст не ожидал, что его инициативы в коридорах местной власти встретят настолько ожесточенное сопротивление и его часовню чиновники действительно посчитают бесхозной постройкой.



Изгонять бесов из стен администрации Дмитрий начал после того, как в соседней деревне обнаружил по-настоящему бесхозную постройку. Храм начала XIX века в аварийном состоянии каким-то образом оказался за одним забором вместе с домом того самого главы. На публичной кадастровой карте часть территории бывшей барской усадьбы, которую занял чиновник, числится как земля общего пользования.



Святой источник в Корниловке тоже расположен на земле общего пользования, только забором ее пока загородить никто не успел. Суд определит, можно ли не сносить собственноручно построенную часовню. Местная епархия уже заявила права на нее и выступила в этом споре на стороне жителей.