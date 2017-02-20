В Новосибирской области ищут потерявшихся на озере рыбаков на автомобилях

МЧС Новосибирской области проводит поисковую операцию на озере, где пропали восемь рыбаков из Алтайского края.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области: «Звонок от жителей Алтайского края, рыбачивших на озере Кривое Благодатского сельского совета Карасукского района Новосибирской области, поступил в ГУ МЧС России по Новосибирской области около семи часов утра. Звонивший сообщил, что восемь человек на трех легковых автомобилях не могут выехать с озера, поскольку их замело, попросили оказать содействие».
На помощь рыбакам отправился трактор из ближайшей деревни. Однако, группу рыбаков обнаружить не удалось. В настоящее время поиски нуждающихся в помощи рыбаков также ведут две группы спасателей МЧС на снегоходах, пишет ТАСС. Чтобы организовать пункт обогрева, на место происшествия отправлен автомобиль ГАЗ-66.
На помощь рыбакам отправился трактор из ближайшей деревни. Однако, группу рыбаков обнаружить не удалось. В настоящее время поиски нуждающихся в помощи рыбаков также ведут две группы спасателей МЧС на снегоходах, пишет ТАСС. Чтобы организовать пункт обогрева, на место происшествия отправлен автомобиль ГАЗ-66.
Комментарии