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  • 20.02, 09:01

В Новосибирской области ищут потерявшихся на озере рыбаков на автомобилях

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В Новосибирской области ищут потерявшихся на озере рыбаков на автомобилях

В Новосибирской области ищут потерявшихся на озере рыбаков на автомобилях

МЧС Новосибирской области проводит поисковую операцию на озере, где пропали восемь рыбаков из Алтайского края.

Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области: «Звонок от жителей Алтайского края, рыбачивших на озере Кривое Благодатского сельского совета Карасукского района Новосибирской области, поступил в ГУ МЧС России по Новосибирской области около семи часов утра. Звонивший сообщил, что восемь человек на трех легковых автомобилях не могут выехать с озера, поскольку их замело, попросили оказать содействие».

На помощь рыбакам отправился трактор из ближайшей деревни. Однако, группу рыбаков обнаружить не удалось. В настоящее время поиски нуждающихся в помощи рыбаков также ведут две группы спасателей МЧС на снегоходах, пишет ТАСС. Чтобы организовать пункт обогрева, на место происшествия отправлен автомобиль ГАЗ-66.

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