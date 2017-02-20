Российские военные привезли в сирийскую Скельбию муку, рис и консервы

Почти две тонны гуманитарного груза российские военные доставили в сирийский город Скельбия (провинция Хама), где живут более 20 тысяч человек.

В населенный пункт привезли продуктовые наборы, в том числе рис, муку, сахар и мясные консервы, а также в жилом секторе развернули мобильный госпиталь.



Несколько дней назад Скельбия пережила атаку террористов. Боевики обстреляли кварталы из реактивных систем залпового огня. Накануне этот город присоединился к режиму перемирия.