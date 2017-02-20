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  • 20.02, 09:01
Российские военные привезли в сирийскую Скельбию муку, рис и консервы. Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российские военные привезли в сирийскую Скельбию муку, рис и консервы

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Российские военные привезли в сирийскую Скельбию муку, рис и консервы

Российские военные привезли в сирийскую Скельбию муку, рис и консервы

    Почти две тонны гуманитарного груза российские военные доставили в сирийский город Скельбия (провинция Хама), где живут более 20 тысяч человек.

    В населенный пункт привезли продуктовые наборы, в том числе рис, муку, сахар и мясные консервы, а также в жилом секторе развернули мобильный госпиталь.

    Несколько дней назад Скельбия пережила атаку террористов. Боевики обстреляли кварталы из реактивных систем залпового огня. Накануне этот город присоединился к режиму перемирия.

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