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  • 20.02, 03:11

С аукциона в США продан аппарат, с помощью которого Гитлер убил миллионы людей

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С аукциона в США продан аппарат, с помощью которого Гитлер убил миллионы людей

С аукциона в США продан аппарат, с помощью которого Гитлер убил миллионы людей

С аукциона в США продан аппарат, с помощью которого Гитлер убил миллионы людей
  • Фото Associated Press © 2017, Patrick Semansky

    • Личный телефонный аппарат Гитлера ушел с молотка на аукционе в США за 243 тысячи долларов.

    Как говорится в заявлении аукционного дома Alexander Historical Auctions, стартовая цена на телефонный аппарат Siemens c гравировкой имени Гитлера составляла 100 тысяч. Лот был продан на аукционе в США в воскресенье за 243 тысячи долларов. Имя покупателя на раскрывается.

    Телефон выставили на торги потомки британского политика и военного Ральфа Рейнера, умершего в 1977 году. А рейнеру красный телефонный аппарат Гитлера подарили советские военные. Аукционный дом располагает документами, подтверждающими эту историю.

    Представители Alexander Historical Auctions также назвали этот телефонный аппарат «инструментом, который величайший злодей в истории использовал для убийства несчетного множества невинных людей, и, в конечном счете, уничтожения собственной страны и своего народа».

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