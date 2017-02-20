С аукциона в США продан аппарат, с помощью которого Гитлер убил миллионы людей

Личный телефонный аппарат Гитлера ушел с молотка на аукционе в США за 243 тысячи долларов.
Как говорится в заявлении аукционного дома Alexander Historical Auctions, стартовая цена на телефонный аппарат Siemens c гравировкой имени Гитлера составляла 100 тысяч. Лот был продан на аукционе в США в воскресенье за 243 тысячи долларов. Имя покупателя на раскрывается.
Телефон выставили на торги потомки британского политика и военного Ральфа Рейнера, умершего в 1977 году. А рейнеру красный телефонный аппарат Гитлера подарили советские военные. Аукционный дом располагает документами, подтверждающими эту историю.
Представители Alexander Historical Auctions также назвали этот телефонный аппарат «инструментом, который величайший злодей в истории использовал для убийства несчетного множества невинных людей, и, в конечном счете, уничтожения собственной страны и своего народа».
Телефон выставили на торги потомки британского политика и военного Ральфа Рейнера, умершего в 1977 году. А рейнеру красный телефонный аппарат Гитлера подарили советские военные. Аукционный дом располагает документами, подтверждающими эту историю.
Представители Alexander Historical Auctions также назвали этот телефонный аппарат «инструментом, который величайший злодей в истории использовал для убийства несчетного множества невинных людей, и, в конечном счете, уничтожения собственной страны и своего народа».
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