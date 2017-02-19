Мужчина с вилкой напал на посетителей торгового центра на северо-востоке Москвы

Полиция расследует обстоятельства драки в торговом центре «Ханой-Москва » на северо-востоке столицы.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, в торговом центре «Ханой-Москва» на северо-востоке столицы произошла драка.



Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Москве: «Мужчина нанес колющим предметом ранения четверым гражданам».



По предварительной информации, речь идет о вилке. Прибывшие на место драки сотрудники полиции задержали дебошира и вызвали бригаду скорой помощи.



В настоящее время пострадавшие госпитализированы. Ведется расследование всех обстоятельств происшествия.

