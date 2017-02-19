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  • 20.02, 01:00

Мужчина с вилкой напал на посетителей торгового центра на северо-востоке Москвы

2 комментария

Мужчина с вилкой напал на посетителей торгового центра на северо-востоке Москвы

Мужчина с вилкой напал на посетителей торгового центра на <nobr>северо-востоке</nobr> Москвы

Полиция расследует обстоятельства драки в торговом центре «Ханой-Москва» на северо-востоке столицы.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, в торговом центре «Ханой-Москва» на северо-востоке столицы произошла драка.

Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Москве: «Мужчина нанес колющим предметом ранения четверым гражданам».

По предварительной информации, речь идет о вилке. Прибывшие на место драки сотрудники полиции задержали дебошира и вызвали бригаду скорой помощи.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы. Ведется расследование всех обстоятельств происшествия.

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