Умер режиссер и продюсер Максим Паперник

Украинский режиссер, продюсер, сценарист и клипмейкер Максим Паперник скончался в возрасте 47 лет.
Как сообщают украинские СМИ, причиной смерти Максима Паперника стало онкологическое заболевание.
Паперник родился и жил в Киеве. Российскому зрителю он известен, прежде всего, как создатель новогодних фильмов-мюзиклов «Снежная королева» и «За двумя зайцами» (2003), «Двенадцать стульев» (2004), «Странное рождество» (2006).
Максим Паперник был признан одним из самых успешных украинских телережиссеров, был лауреатом многих наград и премий.
Паперник родился и жил в Киеве. Российскому зрителю он известен, прежде всего, как создатель новогодних фильмов-мюзиклов «Снежная королева» и «За двумя зайцами» (2003), «Двенадцать стульев» (2004), «Странное рождество» (2006).
Максим Паперник был признан одним из самых успешных украинских телережиссеров, был лауреатом многих наград и премий.
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