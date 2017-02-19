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  • 20.02, 01:00

Умер режиссер и продюсер Максим Паперник

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Умер режиссер и продюсер Максим Паперник

Умер режиссер и продюсер Максим Паперник

Умер режиссер и продюсер Максим Паперник
  • Фото: pl.com.ua

    • Украинский режиссер, продюсер, сценарист и клипмейкер Максим Паперник скончался в возрасте 47 лет.

    Как сообщают украинские СМИ, причиной смерти Максима Паперника стало онкологическое заболевание.

    Паперник родился и жил в Киеве. Российскому зрителю он известен, прежде всего, как создатель новогодних фильмов-мюзиклов «Снежная королева» и «За двумя зайцами» (2003), «Двенадцать стульев» (2004), «Странное рождество» (2006).

    Максим Паперник был признан одним из самых успешных украинских телережиссеров, был лауреатом многих наград и премий.

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