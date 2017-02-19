Швеция просит США объяснить заявление Трампа о том, чего не было

МИД Швеции потребовал от Госдепа США объяснений: рассуждая о террористической опасности в Европе, президент США сообщил, что в скандинавской стане вчера вечером
«что-то произошло».
Посольство Швеции в США попросило госдепартамент пояснить, что именно имел ввиду президент Дональд Трамп, когда заявил, что в Швеции накануне случилось нечто ужасное, передает агентство TT.
Катарина Аксельссон, представитель МИД Швеции: «Мы хотим ясности по поводу того, о чем идет речь. Мы не знаем, что именно он имеет в виду».
На встрече со своими сторонниками во Флориде президент Дональд Трамп, говоря о террористической опасности в Европе, заявил: «Смотрите, что происходит в Германии, смотрите, что произошло в Швеции вчера вечером. Швеция! Кто бы мог в это поверить. Швеция приняла большое количество (беженцев и мигрантов), и у нее появились проблемы, которые, как они думали, не были возможными!»
Шведский канал SVT предположил, что Трамп имел ввиду одну из программ американского канала Fox, где речь зашла о проблемах с иммигрантами в Швеции. А газета Aftonbladet провела свое расследование, обратившись за комментариями в полицию безопасности и МИД Швеции,но ничего подозрительного не нашла.
Глава правительства Швеции Стефан Лёвен и глава МИД Марготт Валльстрем слова Трампа пока не комментируют, передает РИА Новости.
Катарина Аксельссон, представитель МИД Швеции: «Мы хотим ясности по поводу того, о чем идет речь. Мы не знаем, что именно он имеет в виду».
На встрече со своими сторонниками во Флориде президент Дональд Трамп, говоря о террористической опасности в Европе, заявил: «Смотрите, что происходит в Германии, смотрите, что произошло в Швеции вчера вечером. Швеция! Кто бы мог в это поверить. Швеция приняла большое количество (беженцев и мигрантов), и у нее появились проблемы, которые, как они думали, не были возможными!»
Шведский канал SVT предположил, что Трамп имел ввиду одну из программ американского канала Fox, где речь зашла о проблемах с иммигрантами в Швеции. А газета Aftonbladet провела свое расследование, обратившись за комментариями в полицию безопасности и МИД Швеции,но ничего подозрительного не нашла.
Глава правительства Швеции Стефан Лёвен и глава МИД Марготт Валльстрем слова Трампа пока не комментируют, передает РИА Новости.
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