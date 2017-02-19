Высокий рубль стал проблемой: чем опасно укрепление российской валюты

Год назад доллар был по 80, теперь почти по 60 рублей. Мечтали, что вернется к 30. И вдруг Центробанк заявляет о валютных интервенциях, которые раньше делал только для того, чтобы рубль поддержать, а теперь собирается его «ронять». Сколько должен стоить рубль и пора ли волноваться?

Как отмечает эксперт программы «Итоги недели» Игорь Виттель, проблема в том, что монетарные власти страны должны сидеть на двух стульях и ловить минимум двух зайцев — инфляцию и рубль. Борьба с инфляцией для нашего ЦБ — как коммунизм для советской власти, основная цель. При этом для достижения этой цели используется главный инструмент — процентная ставка.



Когда несколько лет назад рубль установил рекорды падения, действия ЦБ выглядели относительно логичными. Резкое поднятие процентной ставки тогда замедлило и даже остановило его падение. Какое-то время рубль был достаточно слаб для того, чтобы и бюджет и экспортеры были довольны, и инфляцию удалось удержать в требуемых рамках. Но на высокую процентную ставку потянулись керрирейдеры, попросту спекулянты. Да и нефть начала потихоньку дорожать. Оба этих фактора привели к тому, что рубль начал крепнуть. Сначала это не вызывало особых опасений, но за прошлый год наша валюта продемонстрировала невероятные темпы роста и стала самой быстрорастущей валютой в мире. Это привлекло к нам еще большее количество спекулянтов. И рубль продолжил крепнуть дальше.



Перед новым годом все ждали, что рубль повторит свой обычный предновогодний трюк и рухнет прямо перед праздниками. Однако этого не произошло. Те, кто играл против рубля оказались вынесенными на обочину истории и биржи. Тут уже ЦБ выступил с заявлением о том, что неплохо бы национальную валюту ослабить процентов на 10. Казалось бы, вот тут все рванут в обменники скупать валюту и доллар выростет. Но нет, не угадали.



Тут следует вспомнить о главном парадоксе. Рубль у нас находится в свободном плавании и подвержен законам рынка. А вот практика таргетирования инфляции — антирыночна. Требуется действительно уникальное умение усидеть на двух стульях, которым пока наши монетарные власти не обладают.



Все проблемы временно решило бы резкое падение цен на нефть и, как следствие, удешевление рубля, так нужное российскому бюджету. Однако этим пока не пахнет. А поэтому нам стоит перестать бояться инфляции. Не так она страшна как отсутствие экономического роста. А что касается двух зайцев, за которыми не угонишься, тут как бы не получилось как в старом анекдоте с двумя шарами: один сломали, другой потеряли.





