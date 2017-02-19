Рогозин: новые сверхмощные ракеты России «разорвут» любую оборону США

Россия разрабатывает новые межконтинентальные баллистические ракеты, которые способны преодолеть любую противоракетную оборону США.
Как заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, Россия готовится представить новое ракетное вооружение, которое будет способно разрушить любую противоракетную оборону США — «и сегодняшнюю, и завтрашнюю, и послезавтрашнюю».
Дмитрий Рогозин, вице-премьер РФ: «Мы разорвем эту оборону».
Рогозин отметил, что работы по разработке сверхмощных межконтинентальных баллистических ракет идут по плану, передает «Вести.Ru».
По словам вице-премьера, в настоящее время на вооружении в России состоят ракеты разных систем, в том числе старые советские ракеты «Воевода», называемые американцами «Сатана». Вице-премьер отметил, что западные страны их боятся, так как они очень надежны.
Дмитрий Рогозин, вице-премьер РФ: «Мы разорвем эту оборону».
Рогозин отметил, что работы по разработке сверхмощных межконтинентальных баллистических ракет идут по плану, передает «Вести.Ru».
По словам вице-премьера, в настоящее время на вооружении в России состоят ракеты разных систем, в том числе старые советские ракеты «Воевода», называемые американцами «Сатана». Вице-премьер отметил, что западные страны их боятся, так как они очень надежны.
Комментарии