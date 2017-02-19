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  • 19.02, 20:03

Рогозин: новые сверхмощные ракеты России «разорвут» любую оборону США

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Рогозин: новые сверхмощные ракеты России «разорвут» любую оборону США

Рогозин: новые сверхмощные ракеты России «разорвут» любую оборону США

Россия разрабатывает новые межконтинентальные баллистические ракеты, которые способны преодолеть любую противоракетную оборону США.

Как заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, Россия готовится представить новое ракетное вооружение, которое будет способно разрушить любую противоракетную оборону США — «и сегодняшнюю, и завтрашнюю, и послезавтрашнюю».

Дмитрий Рогозин, вице-премьер РФ: «Мы разорвем эту оборону».

Рогозин отметил, что работы по разработке сверхмощных межконтинентальных баллистических ракет идут по плану, передает «Вести.Ru».

По словам вице-премьера, в настоящее время на вооружении в России состоят ракеты разных систем, в том числе старые советские ракеты «Воевода», называемые американцами «Сатана». Вице-премьер отметил, что западные страны их боятся, так как они очень надежны.

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