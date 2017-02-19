Под Тулой пьяный лихач на снегоходе переехал четырех девочек

В Тульской области пьяный житель Подмосковья сбил на снегоходе сразу четырех девочек и скрылся с места происшествия.
ДТП произошло в поселке Куркино около 12:45, сообщается на сайте областного УМВД. Виновником происшествия оказался 57-летний житель Московской области, который в состоянии алкогольного опьянения разъезжал по поселку на снегоходе. А какой-то момент мужчина не справился с управлением и сбил сразу четырех девочек 10–11 лет. С места действия лихач сразу же скрылся.
Пострадавшие девочки с травмами были госпитализированы в районную больницу. Сообщается, что сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Позже виновника ДТП задержали. По данным полицейских, проведенный экспресс-анализ показал наличие в его крови алкоголя в количестве 0,82 мг/литр. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пострадавшие девочки с травмами были госпитализированы в районную больницу. Сообщается, что сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Позже виновника ДТП задержали. По данным полицейских, проведенный экспресс-анализ показал наличие в его крови алкоголя в количестве 0,82 мг/литр. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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