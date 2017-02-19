На Мытищинской ярмарке в Подмосковье горит ангар с линолеумом: видео

Спасатели сообщили, что площадь пожара на Мытищинской ярмарке в Подмосковье возросла до 4 тысяч квадратных метров.
На Мытищинской ярмарке на Осташковском шоссе в Подмосковье горит одноэтажный металлический ангар с линолеумом. Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. метров, сообщает МЧС по Московской области.
МЧС: «Возгорание произошло в одном из ангаров на территории строительного рынка в Мытищах. По предварительным данным, в нем хранился линолеум».
На рынке идет эвакуация продавцов и покупателей. По предварительным данным, пострадавших нет. Вместе с МЧС на место ЧП прибыли специалисты, измеряющие предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе. Пока этот показатель в норме, передает ТАСС.
Источник в службах технического надзора региона сообщил «Интерфаксу», что в ангаре, возможно, произошло короткое замыкание.
Очевидцы публикуют в соцсетях видео и фото пожара: в районе рынка — большое задымление, идет густой черный дым. Водители сообщают, что движение по внешней стороне МКАД в районе пожара затруднено.
МЧС: «Возгорание произошло в одном из ангаров на территории строительного рынка в Мытищах. По предварительным данным, в нем хранился линолеум».
На рынке идет эвакуация продавцов и покупателей. По предварительным данным, пострадавших нет. Вместе с МЧС на место ЧП прибыли специалисты, измеряющие предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе. Пока этот показатель в норме, передает ТАСС.
Источник в службах технического надзора региона сообщил «Интерфаксу», что в ангаре, возможно, произошло короткое замыкание.
Очевидцы публикуют в соцсетях видео и фото пожара: в районе рынка — большое задымление, идет густой черный дым. Водители сообщают, что движение по внешней стороне МКАД в районе пожара затруднено.
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