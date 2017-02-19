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  • 19.02, 17:11
На Мытищинской ярмарке в Подмосковье горит ангар с линолеумом: видео. Московская область, пожары, строительство, ярмарки и рынки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На Мытищинской ярмарке в Подмосковье горит ангар с линолеумом: видео

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На Мытищинской ярмарке в Подмосковье горит ангар с линолеумом: видео

На Мытищинской ярмарке в Подмосковье горит ангар с линолеумом: видео

На Мытищинской ярмарке в Подмосковье горит ангар с линолеумом: видео

    Спасатели сообщили, что площадь пожара на Мытищинской ярмарке в Подмосковье возросла до 4 тысяч квадратных метров.

    На Мытищинской ярмарке на Осташковском шоссе в Подмосковье горит одноэтажный металлический ангар с линолеумом. Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. метров, сообщает МЧС по Московской области.

    МЧС: «Возгорание произошло в одном из ангаров на территории строительного рынка в Мытищах. По предварительным данным, в нем хранился линолеум».

    На рынке идет эвакуация продавцов и покупателей. По предварительным данным, пострадавших нет. Вместе с МЧС на место ЧП прибыли специалисты, измеряющие предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе. Пока этот показатель в норме, передает ТАСС.

    Источник в службах технического надзора региона сообщил «Интерфаксу», что в ангаре, возможно, произошло короткое замыкание.

    Очевидцы публикуют в соцсетях видео и фото пожара: в районе рынка — большое задымление, идет густой черный дым. Водители сообщают, что движение по внешней стороне МКАД в районе пожара затруднено.

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