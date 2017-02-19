В Париже грабители вломились в квартиру семьи бен Ладен

Грабители проникли в парижскую квартиру саудовской семьи бен Ладен, однако ничего не нашли и ушли ни с чем.
Как сообщает телерадиокомпания RTL, инцидент произошел в восьмом округе Парижа. Там злоумышленники пробрались в квартиру семьи бен Ладен и вскрыли сейф. Сообщается, что в квартиру площадью 200 кв. метров злоумышленники проникли через крышу, а сейф извлекли при помощи паяльной трубки. Однако внутри хранилища оказалось пусто, и грабителям пришлось уйти ни с чем.
Когда произошел инцидент, не уточняется. Известно только, что во время ограбления квартира была абсолютно пустой.
В настоящее время полиция Парижа занимается расследованием инцидента и выяснением степени родства потерпевших с экс-главой запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» Усамой бен Ладеном. Пока уровень родства не установлен.
Напомним, Усама бен Ладен был уничтожен американским спецназом в мае 2011 года на окраине пакистанского города Абботабад. Американские власти уверяли, что хотели взять Бен Ладена живым, но после того как он открыл огонь, отказались этой возможности. По некоторым данным, тело «террориста номер один» было захоронено в море.
Когда произошел инцидент, не уточняется. Известно только, что во время ограбления квартира была абсолютно пустой.
В настоящее время полиция Парижа занимается расследованием инцидента и выяснением степени родства потерпевших с экс-главой запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» Усамой бен Ладеном. Пока уровень родства не установлен.
Напомним, Усама бен Ладен был уничтожен американским спецназом в мае 2011 года на окраине пакистанского города Абботабад. Американские власти уверяли, что хотели взять Бен Ладена живым, но после того как он открыл огонь, отказались этой возможности. По некоторым данным, тело «террориста номер один» было захоронено в море.
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