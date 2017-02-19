Слово «хохол» в учебнике английского языка возмутило жителя Львова

Ученик по английскому языку Светланы Варшавской привел в негодование жителя Западной Украины.
В книге, которая продается в магазине на проспекте Свободы во Львове, один из покупателей вычитал слово «хохол». Свое возмущение мужчина решил выплеснуть на просторы Интернета и разместил гневный пост на своей странице в Facebook. По словам автора сообщения, в учебнике разговорного английского языка слово «хохол» в поясняет словосочетание ukrainian farmer («украинский фермер», англ.)
Автор поста задается вопросом: что эта литература делает на полках магазина? По словам покупателя, этот учебник написала Светлана Варшавская, у которой во Львове есть собственное издательство и лингвистическое агентство. Сообщается, что книги этого автора также печатают городские типографии.
Слово «хохол» возмутило не только автора поста, но и других пользователей Facebook. В комментариях люди не скрывают эмоций. Одни пишут «какой ужас» и «автора коленом под зад», другие отмечают, что книжный магазин не может прочесть тексты всех книг, которые поступают в продажу.
Весной прошлого года заговорили о том, что политика добралась до социальных сетей. В США представители Республиканской партии заподозрили Facebook в предвзятости, на компанию посыпались обвинения в политической цензуре, в американский Сенат инициировал расследование. После начала конфликта на Украине российских пользователей соцсети стали блокировать за использование слов «укроп» и «хохол».
Зайшов я сьогодні в «Книгарня „Є“ Львів» на проспекті Свободи в найпатріотичнішому місті Львові (сорі, Притула, після Зб…Опубликовано Миколой Сиротой 18 февраля 2017 г.
Автор поста задается вопросом: что эта литература делает на полках магазина? По словам покупателя, этот учебник написала Светлана Варшавская, у которой во Львове есть собственное издательство и лингвистическое агентство. Сообщается, что книги этого автора также печатают городские типографии.
Слово «хохол» возмутило не только автора поста, но и других пользователей Facebook. В комментариях люди не скрывают эмоций. Одни пишут «какой ужас» и «автора коленом под зад», другие отмечают, что книжный магазин не может прочесть тексты всех книг, которые поступают в продажу.
Весной прошлого года заговорили о том, что политика добралась до социальных сетей. В США представители Республиканской партии заподозрили Facebook в предвзятости, на компанию посыпались обвинения в политической цензуре, в американский Сенат инициировал расследование. После начала конфликта на Украине российских пользователей соцсети стали блокировать за использование слов «укроп» и «хохол».
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