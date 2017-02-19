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  • 19.02, 14:02

В Москве ожидаются мокрый снег, гололед и сильный ветер

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В Москве ожидаются мокрый снег, гололед и сильный ветер

В Москве ожидаются мокрый снег, гололед и сильный ветер

Столичное управление МЧС России сообщило о резком ухудшении погоды в Москве.

По данным ведомства, в ближайшее время москвичей ожидают мокрый снег, гололедица и порывистый ветер до 20 м/с.

Из сообщения МЧС: «С 14:00 мск воскресенья до 10:00 мск понедельника в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица, а также юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду».

В МЧС предупредили, что из-за непогоды возможны повреждения линий электропередачи, также из-за ветра могут падать деревья и плохо укрепленные рекламные конструкции. Не исключено затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП.

Спасатели просят горожан по возможности отказаться от поездок, если же это невозможно — сохранять предельную внимательность за рулем, избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим.

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