В Москве ожидаются мокрый снег, гололед и сильный ветер

Столичное управление МЧС России сообщило о резком ухудшении погоды в Москве.

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По данным ведомства, в ближайшее время москвичей ожидают мокрый снег, гололедица и порывистый ветер до 20 м/с.



Из сообщения МЧС: «С 14:00 мск воскресенья до 10:00 мск понедельника в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица, а также юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду».



В МЧС предупредили, что из-за непогоды возможны повреждения линий электропередачи, также из-за ветра могут падать деревья и плохо укрепленные рекламные конструкции. Не исключено затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП.



Спасатели просят горожан по возможности отказаться от поездок, если же это невозможно — сохранять предельную внимательность за рулем, избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим.

