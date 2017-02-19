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  • 19.02, 14:02
В сибирской колонии строгого режима зэки берут уроки йоги. йога, Омская область, тюрьмы и колонии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В сибирской колонии строгого режима зэки берут уроки йоги

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В сибирской колонии строгого режима зэки берут уроки йоги

В сибирской колонии строгого режима зэки берут уроки йоги

    У заключенных омской колонии появилась возможность обрести свободу. Речь идет не об амнистии, а о свободе духа, которую дарят осужденным занятия йогой. Необычная для мест лишения свободы практика пришлась арестантам по вкусу.

    В омской колонии строгого режима к просветлению тянутся по расписанию. Йогой здесь занимаются каждое утро. Андрей Слаба поверил в кармическое наказание после того, когда был осужден за распространение наркотиков. Теперь он пытается очистить мысли и совесть. За первый месяц эксперимента начинающий йог научился расслабляться и поправил здоровье.

    Андрей Слаба, осужденный: «Настроение лучше. Аппетит, сон — все улучшается. Иногда на самом деле удается покинуть эти стены. Я думаю о воле, иногда о детстве».

    В позе ребенка бывший продавец наркотиков рассуждает о свободе духа, рядом медитирует осужденный за грабеж. Вместо инструктора с осужденными йогой занимается видеотренер, поэтому программа занятий вольная. Правда, в стенах тюремного спортзала вольность в исполнении упражнений — единственная свобода действий.

    Нетипичный досуг для заключенных придумали сами зэки. Администрация колонии идею таких занятий поддержала. Видеоинструктора нашли по Интернету, коврики для йогов заказали на собственном швейном производстве. Подробности — в репортаже корреспондента Динары Ганеевой.

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