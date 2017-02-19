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  • 19.02, 14:01

В Зеленограде пьяный расстрелял из обреза автомобили и ранил женщину

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В Зеленограде пьяный расстрелял из обреза автомобили и ранил женщину

В Зеленограде пьяный расстрелял из обреза автомобили и ранил женщину

У одного из ночных клубов подмосковного Зеленограда произошла стрельба. В результате пострадала одна из посетительниц заведения.

Выстрелы возле ночного клуба в Зеленограде прогремели сегодня утром около 05:30. Прибывшие на место полицейские задержали жителя Ярославской области, который и открыл стрельбу. Как выяснилось, мужчина в состоянии алкогольного опьянения приехал на своем автомобиле и попытался пройти в здание, но был остановлен охранниками заведения. Тогда мужчина достал из машины обрез охотничьего ружья и произвел несколько выстрелов по припаркованным у клуба машинам.

В результате стрельбы ранения получила женщина, сейчас она госпитализирована, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов опрашивают очевидцев происшествия и изучают записи камер видеонаблюдения. Изъятое оружие направлено на экспертизу, а задержанный — на медицинское освидетельствование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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