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  • 19.02, 14:02
Технологии атомщиков позволили российскому умельцу собрать уникальную баню. изобретения, наука и открытия, строительство, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Технологии атомщиков позволили российскому умельцу собрать уникальную баню

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Технологии атомщиков позволили российскому умельцу собрать уникальную баню

Технологии атомщиков позволили российскому умельцу собрать уникальную баню

    Физик Виктор Маслов построил необыкновенную баню, которую можно использовать для банных фестивалей, чемпионатов и даже путешествий.

    Все началось с покупки дачи, где была простая русская печка. Маслову понравилось ощущение теплых стен, пола и потолка, поэтому он решил сделать баню, в которой будет так же приятно. Обычная система теплого пола не помогла, так как слишком слабый нагрев. Подходящая технология нашлась у атомщиков. Термостойкую изоляцию используют в реакторах.

    Изобретатель разделил поверхности. Если включить только пол, низ стен и полки, получится хамам. Если нагреть посильнее потолок и верхнюю часть стен — будет русская баня.

    Все температурные режимы программируются с панели управления, а включать баню можно даже удаленно, отправив СМС, например, по дороге на дачу. За пар в бане Маслова тоже отвечает электроника. От привычной каменки, на которую нужно лить воду, пришлось отказаться и придумать печь-термос. В трубы из толстой нержавейки умелец установил электрические нагревательные элементы и металлические стержни, которые накапливают тепло, а особая система предохраняет от ожогов.

    Свои бани Виктор Маслов собирает теперь не просто как хобби — это уже бизнес, хотя и небольшой. Умелец все делает вручную вместе с помощниками. Получается дорого: один электронный блок управления тянет на 400 тысяч рублей. Подробности — в программе «Чудо техники».

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