В Арктике военные начали испытывать новые образцы вооружения

Испытания новых образцов вооружения специальной и военной техники в условиях Арктики проводят специалисты Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ и представители промышленных предприятий.
В течение нескольких недель на современных образцах техники, предназначенной для заснеженной и болотистой местности, военным предстоит пройти от поселка Тикси до острова Котельный и обратно по льду моря Лаптевых, проливам между островами и прибрежной зоне.
Дмитрий Булгаков, заместитель Министра обороны РФ: «В ходе автономного марша протяженностью более 2000 километров предстоит оценить отдельные новые технические решения на образцах военных гусеничных машин, которые позволяют в условиях низких температур (до минус 60 градусов Цельсия) обеспечивать поддержание автономности, необходимую готовность образца к выполнению задач, поддержание микроклимата в обитаемых отделениях, особенности движения по торосам, глубокому снегу в условиях полярной ночи, при метелях со скоростью ветра более 35 метров в секунду».
Сообщается, что техника и личный состав экспедиции обеспечены всем необходимым для того, чтобы пройти этот трудный маршрут. Военные одеты в современную арктическую форму, при себе имеют необходимый запас продуктов и арктическое топливо, передает «Интерфакс».
Дмитрий Булгаков, заместитель Министра обороны РФ: «В ходе автономного марша протяженностью более 2000 километров предстоит оценить отдельные новые технические решения на образцах военных гусеничных машин, которые позволяют в условиях низких температур (до минус 60 градусов Цельсия) обеспечивать поддержание автономности, необходимую готовность образца к выполнению задач, поддержание микроклимата в обитаемых отделениях, особенности движения по торосам, глубокому снегу в условиях полярной ночи, при метелях со скоростью ветра более 35 метров в секунду».
Сообщается, что техника и личный состав экспедиции обеспечены всем необходимым для того, чтобы пройти этот трудный маршрут. Военные одеты в современную арктическую форму, при себе имеют необходимый запас продуктов и арктическое топливо, передает «Интерфакс».
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