В Москве Porsche Cayenne насмерть сбил пешехода и протаранил припаркованные авто

Полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на западе Москвы.
Трагедия произошла в 6:50 у дома №34 по Мосфильмовской улице. Как передает ТАСС со ссылкой на представителя столичной Госавтоинспекции, там Porsche Cayenne наехал на пешехода. После столкновения автомобиль потерял управление и разбил несколько припаркованных на обочине машин.
Сообщается, что оказавшийся под колесами дорогого внедорожника человек от полученных травм скончался на месте. Инспекторы разбираются в причинах катастрофы.
Сообщается, что оказавшийся под колесами дорогого внедорожника человек от полученных травм скончался на месте. Инспекторы разбираются в причинах катастрофы.
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