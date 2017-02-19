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  • 19.02, 10:26

В Москве Porsche Cayenne насмерть сбил пешехода и протаранил припаркованные авто

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В Москве Porsche Cayenne насмерть сбил пешехода и протаранил припаркованные авто

В Москве Porsche Cayenne насмерть сбил пешехода и протаранил припаркованные авто

Полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на западе Москвы.

Трагедия произошла в 6:50 у дома №34 по Мосфильмовской улице. Как передает ТАСС со ссылкой на представителя столичной Госавтоинспекции, там Porsche Cayenne наехал на пешехода. После столкновения автомобиль потерял управление и разбил несколько припаркованных на обочине машин.

Сообщается, что оказавшийся под колесами дорогого внедорожника человек от полученных травм скончался на месте. Инспекторы разбираются в причинах катастрофы.

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