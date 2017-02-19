Маленьким Ане и Агате нужны деньги на борьбу с ДЦП

Родители трехлетней Агаты и шестилетней Ани с волнением ждут, когда девочки сделают свои первые шаги. ДЦП превратил жизнь этих семей в борьбу за спасение детей. Процедуры в местных поликлиниках оказались неэффективны, но есть методики и специалисты, которые реально помогают, причем довольно быстро. Правда, стоят курсы реабилитации немалых денег, которые родителям зачастую просто негде взять.
Агата должна была родиться здоровой. Но так случилось, что ошибка персонала роддома чуть не погубила ребенка. Дочке еще не было месяца, когда родители поняли, что им предстоит долгая и тяжелая борьба за ее здоровье. Постоянный поиск специалистов и методик, способных не излечить ДЦП, так как это пока невозможно, но сделать жизнь маленького человека человеческой.
В свои 3 года Агата не может ни ходить, ни сидеть, даже голову девочка держит с трудом. Ее глаза различают лишь свет и тьму. Родителей она узнает по голосу.
Екатерина Воронкова, мама Ани Воронковой: «Сейчас мы планируем провести курс реабилитации адаптивной физкультуры, чтобы нащупать те пути, те приемы, благодаря которым мы можем улучшить общение с ней, улучшить ее развитие, облегчить уход за ней».
Как передает корреспондент НТВ Сергей Сыркин, центр «Вместе с мамой» занимается реабилитацией детей с ДЦП. Костюм с целой системой противовесов помогает принять телу естественное положение, в нем нужно тренироваться, наращивать мышцы. Две недели занятий помогают достичь результатов, за которые родители с ребенком бились годами.
Мама шестилетней Ани вспоминает их занятия по системе «Адели». До них привставать и ползать девочка могла только с помощью рук. Следующий шаг — научиться ходить или хотя бы уверенно подолгу сидеть, ведь скоро в школу.
Занятия с пеной посоветовали врачи, эти процедуры развивают мелкую моторику. Оплата специалистов, логопедов, массажистов — основная статья расходов Воронковых. Социальное пособие мамы и пенсия бабушки, которые вдвоем воспитывают Аню, уходят на лечение девочки. Бесплатные сеансы, что предоставляют государственные клиники, не дают нужного эффекта.
За 3 года и родители Агаты потратили на ее лечение почти все деньги. Отец девочки — известный многим как певец Данко, говорит, что просить о помощи, конечно, неудобно, но ради здоровья ребенка приходится поступиться многими принципами.
Наталья Устименко, мама Агаты Фадеевой: «Это очень дорого. Я не знаю, кто вообще зарабатывает такие деньги, но такое ощущение, что в нашей стране иметь больных детей могут только олигархи. Без преувеличений».
Александр Фадеев, певец, отец Агаты Фадеевой: «Я все мечтаю, когда деньги на зарплаты депутатов будут собирать вот так — через НТВ, а деньги на лечение детей будут, наконец, платить из бюджета».
По 380 тысяч рублей на курс реабилитации в центре «Вместе с мамой» нужны и Воронковой Ане, чтобы приблизиться к мечте встать на ноги, и Фадеевой Агате, чтобы просто стать сильнее. Чтобы помочь девочкам, отправьте СМС на короткий номер 3949 указанием суммы пожертвования. Например: 200.
В свои 3 года Агата не может ни ходить, ни сидеть, даже голову девочка держит с трудом. Ее глаза различают лишь свет и тьму. Родителей она узнает по голосу.
Екатерина Воронкова, мама Ани Воронковой: «Сейчас мы планируем провести курс реабилитации адаптивной физкультуры, чтобы нащупать те пути, те приемы, благодаря которым мы можем улучшить общение с ней, улучшить ее развитие, облегчить уход за ней».
Как передает корреспондент НТВ Сергей Сыркин, центр «Вместе с мамой» занимается реабилитацией детей с ДЦП. Костюм с целой системой противовесов помогает принять телу естественное положение, в нем нужно тренироваться, наращивать мышцы. Две недели занятий помогают достичь результатов, за которые родители с ребенком бились годами.
Мама шестилетней Ани вспоминает их занятия по системе «Адели». До них привставать и ползать девочка могла только с помощью рук. Следующий шаг — научиться ходить или хотя бы уверенно подолгу сидеть, ведь скоро в школу.
Занятия с пеной посоветовали врачи, эти процедуры развивают мелкую моторику. Оплата специалистов, логопедов, массажистов — основная статья расходов Воронковых. Социальное пособие мамы и пенсия бабушки, которые вдвоем воспитывают Аню, уходят на лечение девочки. Бесплатные сеансы, что предоставляют государственные клиники, не дают нужного эффекта.
За 3 года и родители Агаты потратили на ее лечение почти все деньги. Отец девочки — известный многим как певец Данко, говорит, что просить о помощи, конечно, неудобно, но ради здоровья ребенка приходится поступиться многими принципами.
Наталья Устименко, мама Агаты Фадеевой: «Это очень дорого. Я не знаю, кто вообще зарабатывает такие деньги, но такое ощущение, что в нашей стране иметь больных детей могут только олигархи. Без преувеличений».
Александр Фадеев, певец, отец Агаты Фадеевой: «Я все мечтаю, когда деньги на зарплаты депутатов будут собирать вот так — через НТВ, а деньги на лечение детей будут, наконец, платить из бюджета».
По 380 тысяч рублей на курс реабилитации в центре «Вместе с мамой» нужны и Воронковой Ане, чтобы приблизиться к мечте встать на ноги, и Фадеевой Агате, чтобы просто стать сильнее. Чтобы помочь девочкам, отправьте СМС на короткий номер 3949 указанием суммы пожертвования. Например: 200.
Комментарии