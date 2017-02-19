В США раскупают копии легендарного свитера Емельяненко

В США на шоу Bellator, где должен был драться Фёдор Емельяненко, зрители раскупают копии его знаменитого «Великого свитера абсолютной победы».
Как сообщает ТАСС, полосатые свитеры Фёдора (Fedor Sweaters) продаются по 50 долларов, но только по предзаказу.
Свитер Емельяненко стал настоящим предметом культа в MMA и превратился в Интернет-мем. Бежевый джемпер в разноцветную полоску, в котором Фёдор показывается перед своими боями с 2009 года, фанаты прозвали «Великим свитером абсолютной победы» (Glorious Sweater Of Absolute Victory).
Перед боем с Мэттом Митрионом Bellator выпустил трехминутный шуточный ролик под названием «Легенда о свитере Фёдора». В видео обсуждаются чудодейственные качества этого предмета одежды, а Митрион заявляет, что согласился на бой, только чтобы забрать у Емельяненко свитер.
Ранее поединок россиянина против американца был перенесен из-за болезни последнего.
Свитер Емельяненко стал настоящим предметом культа в MMA и превратился в Интернет-мем. Бежевый джемпер в разноцветную полоску, в котором Фёдор показывается перед своими боями с 2009 года, фанаты прозвали «Великим свитером абсолютной победы» (Glorious Sweater Of Absolute Victory).
Got 👀 on that sweater #Fedor 👌#Bellator172 pic.twitter.com/XqYU5C20fQ— Bellator MMA (@BellatorMMA) 21 декабря 2016 г.
The Glorious Sweater of Absolute Victory is back…and I got to wear it! #Fedor @BellatorMMA I https://t.co/HRyXFXOnP5 pic.twitter.com/364eqsv8oa— Jenn Brown (@JennBrown) 11 февраля 2017 г.
What was @mattmitrione’s first thought when he found out he was fighting Fedor? «Oh my God he’s wearing the sweater» #TLTS— MMA on SiriusXM (@MMAonSiriusXM) 16 февраля 2017 г.
Перед боем с Мэттом Митрионом Bellator выпустил трехминутный шуточный ролик под названием «Легенда о свитере Фёдора». В видео обсуждаются чудодейственные качества этого предмета одежды, а Митрион заявляет, что согласился на бой, только чтобы забрать у Емельяненко свитер.
Ранее поединок россиянина против американца был перенесен из-за болезни последнего.
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