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  • 19.02, 10:26

В США раскупают копии легендарного свитера Емельяненко

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В США раскупают копии легендарного свитера Емельяненко

В США раскупают копии легендарного свитера Емельяненко

В США раскупают копии легендарного свитера Емельяненко
  • Фото: @marc_raimondi /twitter.com

    • В США на шоу Bellator, где должен был драться Фёдор Емельяненко, зрители раскупают копии его знаменитого «Великого свитера абсолютной победы».

    Как сообщает ТАСС, полосатые свитеры Фёдора (Fedor Sweaters) продаются по 50 долларов, но только по предзаказу.

    Свитер Емельяненко стал настоящим предметом культа в MMA и превратился в Интернет-мем. Бежевый джемпер в разноцветную полоску, в котором Фёдор показывается перед своими боями с 2009 года, фанаты прозвали «Великим свитером абсолютной победы» (Glorious Sweater Of Absolute Victory).






    Перед боем с Мэттом Митрионом Bellator выпустил трехминутный шуточный ролик под названием «Легенда о свитере Фёдора». В видео обсуждаются чудодейственные качества этого предмета одежды, а Митрион заявляет, что согласился на бой, только чтобы забрать у Емельяненко свитер.

    Ранее поединок россиянина против американца был перенесен из-за болезни последнего.

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