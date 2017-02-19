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  • 19.02, 06:18

Емельяненко пожелал Митриону скорейшего выздоровления

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Емельяненко пожелал Митриону скорейшего выздоровления

Емельяненко пожелал Митриону скорейшего выздоровления

Бой между Фёдором Емельяненко и Мэттом Митрионом, отложенный из-за недомогания американца, состоится через несколько месяцев. Об этом сообщил сам россиянин.

Емельяненко написал в соцсетях, что поединок с Митрионом перенесут на несколько месяцев, чтобы американец восстановился. Последний Император пожелал сопернику скорейшего выздоровления.

Несколько минут назад Беллатор официально отменил бой, так как мой соперник, попал в больницу. Была проделана большая работа, я серьезно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится. Желаю скорейшего выздоровления Мэтту. Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться. Большое спасибо всем, кто помогал мне в подготовке к этому поединку, кто молился, переживал и болел. Слава Богу за все!

Публикация от Федор Емельяненко (@fedoremelianenkoofficial)


Бой между россиянином и американцем в рамках Bellator 172 должен был состояться этой ночью в Сан-Хосе. Однако поединок перенесли из-за нездоровья Митриона. По некоторым данным, его беспокоят камни в почках.

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