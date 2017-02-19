ОБСЕ планирует создать в Донбассе до 20 зон безопасности

В Донбассе вдоль линии соприкосновения может появиться около 20 зон безопасности, заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер.
По словам генсека ОБСЕ, для этого потребуется увеличить численность Специальной мониторинговой миссии на Украине до предельно разрешенной мандатом.
Ламберто Занньер, ОБСЕ: «Прямо сейчас нет необходимости для увеличения численности до 1000 наблюдателей. Мы будем расти в рамках этого лимита, пространства для маневра есть».
Он заявил ТАСС, что в районах, контролируемых ополченцами, есть много ограничений передвижения для наблюдателей, поэтому он «не видит смысла» в увеличении численности участников мониторинговой миссии в настоящий момент.
Ситуация в Донбассе обострилась в конце января. Украинские силовики усилили обстрелы на линии соприкосновения, а также стянули силы для попытки наступления.
Ламберто Занньер, ОБСЕ: «Прямо сейчас нет необходимости для увеличения численности до 1000 наблюдателей. Мы будем расти в рамках этого лимита, пространства для маневра есть».
Он заявил ТАСС, что в районах, контролируемых ополченцами, есть много ограничений передвижения для наблюдателей, поэтому он «не видит смысла» в увеличении численности участников мониторинговой миссии в настоящий момент.
Ситуация в Донбассе обострилась в конце января. Украинские силовики усилили обстрелы на линии соприкосновения, а также стянули силы для попытки наступления.
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