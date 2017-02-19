Пожар в жилой высотке в Наро-Фоминске потушили

Спасатели ликвидировали крупный пожар в жилом доме в Подмосковье.
Пожар в 14-этажном доме на улице Маршала Жукова тушили 4 часа. Сообщение о ЧП поступило в 22:05, ликвидировать горение удалось в 02:19.
Площадь пожара составила 400 кв. метров.
Пожар произошел на верхних этажах здания. Причины ЧП выясняются.
Площадь пожара составила 400 кв. метров.
#Ликвидация открытого горения в здании в Наро-Фоминском муниципальном районеhttps://t.co/yz6Xm3zUT4— ГУ МЧС России по МО (@momchs) 18 февраля 2017 г.
Пожар произошел на верхних этажах здания. Причины ЧП выясняются.
Комментарии