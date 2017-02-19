Агент особого назначения
Недоступно в Вашей стране
Агент особого назначения 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.02, 06:18

Пожар в жилой высотке в Наро-Фоминске потушили

комментировать
Пожар в жилой высотке в <nobr>Наро-Фоминске</nobr> потушили

Пожар в жилой высотке в Наро-Фоминске потушили

Пожар в жилой высотке в <nobr>Наро-Фоминске</nobr> потушили
  • Фото: publicnarofominsk /vk.com

    • Спасатели ликвидировали крупный пожар в жилом доме в Подмосковье.

    Пожар в 14-этажном доме на улице Маршала Жукова тушили 4 часа. Сообщение о ЧП поступило в 22:05, ликвидировать горение удалось в 02:19.

    Площадь пожара составила 400 кв. метров.


    Пострадавших и погибших в результате пожара нет. Из дома эвакуировали 100 человек.

    Пожар произошел     на верхних этажах здания. Причины ЧП выясняются.


    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru