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  • 19.02, 06:18

Лавров назвал условия отмены виз с Грузией

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Лавров назвал условия отмены виз с Грузией

Лавров назвал условия отмены виз с Грузией

Россия удовлетворена началом нормализации отношений с Грузией, но говорить об отмене виз можно будет только при налаживании сотрудничества в сфере безопасности. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам в Мюнхене.

Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Это довольно сложный вопрос, это касается не только дипломатических отношений, хотя, конечно, отменять визы в условиях отсутствия таковых немножко странновато. Но это также связано с необходимостью обеспечить безопасность, когда не только Центральная Азия, но и Закавказье становится маршрутом, который пытаются использовать боевики, экстремисты, террористы и наркоторговцы».

Об облегчении визового режима можно будет говорить, когда будет налажено взаимодействие между российскими и грузинскими правоохранительными органами, а это трудно сделать при отсутствии дипломатических отношений, отметил Сергей Лавров.

Российский министр подчеркнул, что между двумя странами «растет товарооборот, налаживается и расширяется география авиасообщений, либерализована визовая политика, и сейчас практически по любому поводу грузинские граждане могут посещать» Россию, передает ТАСС.

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