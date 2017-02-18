Формат А4
Формат А4 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.02, 01:30

Порошенко поблагодарил Столтенберга за осуждение политики России

52 комментария
Порошенко поблагодарил Столтенберга за осуждение политики России

Порошенко поблагодарил Столтенберга за осуждение политики России

Порошенко поблагодарил Столтенберга за осуждение политики России
  • Фото Associated Press © 2017, Markus Schreiber

    • Президент Украины Пётр Порошенко встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

    Порошенко рассказал генсеку НАТО о ситуации в Донбассе и эскалации конфликта в районе Авдеевки. Он также поблагодарил Столтенберга «за четкую позицию по осуждению „агрессивной политики России“», сообщает пресс-служба президента Украины.

    Пётр Порошенко также пригласил делегации Североатлантического совета НАТО посетить на Украину в 2017 году.

    Йенс Столтенберг в свою очередь подчеркнул, что альянс остановил практическое сотрудничество с Москвой, а также поддерживает антироссийские санкции.

    Стороны также договорились активизировать дальнейшую работу в рамках целевых трастовых фондов НАТО в поддержку Украины.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru