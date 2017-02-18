Порошенко поблагодарил Столтенберга за осуждение политики России

Президент Украины Пётр Порошенко встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Порошенко рассказал генсеку НАТО о ситуации в Донбассе и эскалации конфликта в районе Авдеевки. Он также поблагодарил Столтенберга «за четкую позицию по осуждению „агрессивной политики России“», сообщает пресс-служба президента Украины.
Пётр Порошенко также пригласил делегации Североатлантического совета НАТО посетить на Украину в 2017 году.
Йенс Столтенберг в свою очередь подчеркнул, что альянс остановил практическое сотрудничество с Москвой, а также поддерживает антироссийские санкции.
Стороны также договорились активизировать дальнейшую работу в рамках целевых трастовых фондов НАТО в поддержку Украины.
Пётр Порошенко также пригласил делегации Североатлантического совета НАТО посетить на Украину в 2017 году.
Йенс Столтенберг в свою очередь подчеркнул, что альянс остановил практическое сотрудничество с Москвой, а также поддерживает антироссийские санкции.
Стороны также договорились активизировать дальнейшую работу в рамках целевых трастовых фондов НАТО в поддержку Украины.
Комментарии