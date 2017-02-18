Организаторы ЧМ по биатлону перепутали гимн России на награждении

В Хохфильцене, где проходит чемпионат мира по биатлону, на церемонии награждения перепутали гимн России.
После вручения золотых медалей россиянам организаторы включили старую версию гимна — «Патриотическую песню» Михаила Глинки. Российским биатлонистам пришлось петь наш гимн а капелла, передает ТАСС.
Ведущий церемонии извинился за ошибку, а спустя несколько минут правильную версию гимна России все же включили.
Антон Шипулин, биатлонист: «В моей карьере такое произошло впервые. Всегда ждешь момента, когда зайдешь на верхнюю ступень пьедестала и услышишь гимн своей страны. К сожалению, сегодня случилась ошибка. Радостно, что наши болельщики поддержали нас и помогли нам спеть гимн».
В субботу Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин выиграли эстафету 4х7,5 км. Серебро досталось французам, бронза — команде Австрии.
Гимн 🇷🇺 не нашли!!! Поем акапелла pic.twitter.com/wSYK3VRlBT— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 18 февраля 2017 г.
Ведущий церемонии извинился за ошибку, а спустя несколько минут правильную версию гимна России все же включили.
Антон Шипулин, биатлонист: «В моей карьере такое произошло впервые. Всегда ждешь момента, когда зайдешь на верхнюю ступень пьедестала и услышишь гимн своей страны. К сожалению, сегодня случилась ошибка. Радостно, что наши болельщики поддержали нас и помогли нам спеть гимн».
В субботу Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин выиграли эстафету 4х7,5 км. Серебро досталось французам, бронза — команде Австрии.
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