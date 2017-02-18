Лавров: Россия не снимет санкции с ЕС до выполнения минских соглашений

Россия не будет отменять контрсанкции в отношении европейских стран, пока минские соглашения не будут выполнены. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.
Лавров раскритиковал позицию ЕС, где увязывают отмену санкций в отношении России с выполнением минских договоренностей. По его словам, эта формула звучит «нелогично и искусственно».
Сергей Лавров: «Мы тоже хотим, чтобы минские договоренности выполнялись, и мы свои санкции против Евросоюза не снимем, пока минские договоренности не будут выполнены, это тоже надо понимать».
Глава МИД РФ также добавил, что в Париже, Берлине, Вашингтоне и других столицах прекрасно знают о том, почему минские договоренности не выполняются.
США, Евросоюз и некоторые другие страны ввели персональные и экономические санкции против РФ в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией и событий на востоке Украины. После этого санкции несколько раз продлевались и расширялись. На ограничительные меры Запада Россия ответила продуктовым эмбарго. Ранее Москва заявляла, что снимет свои санкции после того, как будут сняты антироссийские ограничительные меры.
Сергей Лавров: «Мы тоже хотим, чтобы минские договоренности выполнялись, и мы свои санкции против Евросоюза не снимем, пока минские договоренности не будут выполнены, это тоже надо понимать».
Глава МИД РФ также добавил, что в Париже, Берлине, Вашингтоне и других столицах прекрасно знают о том, почему минские договоренности не выполняются.
США, Евросоюз и некоторые другие страны ввели персональные и экономические санкции против РФ в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией и событий на востоке Украины. После этого санкции несколько раз продлевались и расширялись. На ограничительные меры Запада Россия ответила продуктовым эмбарго. Ранее Москва заявляла, что снимет свои санкции после того, как будут сняты антироссийские ограничительные меры.
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