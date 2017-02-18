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  • 19.02, 01:30
Билл Гейтс предложил ввести налог на труд роботов. Гейтс, налоги и пошлины, работа, роботы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Билл Гейтс предложил ввести налог на труд роботов

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Билл Гейтс предложил ввести налог на труд роботов

Билл Гейтс предложил ввести налог на труд роботов

    Основатель Microsoft и по совместительству один из самых богатых людей планеты Билл Гейтс хочет заставить роботов наравне с людьми платить налоги.

    В интервью изданию Quartz он заявил, что роботы сейчас работают не меньше людей, а это значит, что их труд необходимо обложить налогом.

    Билл Гейтс: «Если человек получает, скажем, 50 тысяч долларов за работу на фабрике, его доход облагается налогом, и вы получаете подоходный налог, налог социального страхования и другие выплаты. Если же за вас работает робот, мы могли бы облагать его труд на таком же уровне».

    Европарламент озаботился этой проблемой еще летом. Но пока проект по регулированию деятельности роботов не принят. Между тем сам Гейтс зарабатывает около семи тысяч долларов каждую минуту.

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