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  • 18.02, 19:52

Российские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате мира

22 комментария
  • Фото Reuters © 2017, Leonhard Foeger
Российские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате мира

Российские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате мира

Российские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате мира
  • Фото Reuters © 2017, Leonhard Foeger

    • Российские биатлонисты впервые с 2008 года завоевали золото в эстафете на первенстве планеты.

    Мужская сборная России по биатлону стала лучшей в эстафете 4х7,5 км на чемпионате мира в Австрии. Наша команда, в составе которой выступили Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин, преодолела дистанцию за 1 час 8 минут 47,9 секунды с тремя промахами. Победу, которой так долго ждали российские любители биатлона, нашей четверке принес лидер сборной Антон Шипулин, устроивший на заключительном этапе невероятное по накалу сражение с принципиальным соперником Мартеном Фуркадом.

    К счастью, россиянину удалось оторваться от француза на трассе после финальной стрельбы и финишировать первым и с флагом. Фуркад проиграл Шипулину на финише 5,8 секунды. Таким образом, сборная Франции с четырьмя промахами довольствуется серебром. Бронзу домашнего чемпионата завоевали австрийцы, проигравшие россиянам 20,1 секунды и допустившие 10 промахов.

    Эта золотая медаль стала первой для российской сборной на чемпионате мира 2017 года в австрийском Хохфильцене. Ранее наша команда завоевала бронзу в смешанной эстафете.

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