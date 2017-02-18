Российские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате мира

Российские биатлонисты впервые с 2008 года завоевали золото в эстафете на первенстве планеты.
Мужская сборная России по биатлону стала лучшей в эстафете 4х7,5 км на чемпионате мира в Австрии. Наша команда, в составе которой выступили Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин, преодолела дистанцию за 1 час 8 минут 47,9 секунды с тремя промахами. Победу, которой так долго ждали российские любители биатлона, нашей четверке принес лидер сборной Антон Шипулин, устроивший на заключительном этапе невероятное по накалу сражение с принципиальным соперником Мартеном Фуркадом.
К счастью, россиянину удалось оторваться от француза на трассе после финальной стрельбы и финишировать первым и с флагом. Фуркад проиграл Шипулину на финише 5,8 секунды. Таким образом, сборная Франции с четырьмя промахами довольствуется серебром. Бронзу домашнего чемпионата завоевали австрийцы, проигравшие россиянам 20,1 секунды и допустившие 10 промахов.
Эта золотая медаль стала первой для российской сборной на чемпионате мира 2017 года в австрийском Хохфильцене. Ранее наша команда завоевала бронзу в смешанной эстафете.
К счастью, россиянину удалось оторваться от француза на трассе после финальной стрельбы и финишировать первым и с флагом. Фуркад проиграл Шипулину на финише 5,8 секунды. Таким образом, сборная Франции с четырьмя промахами довольствуется серебром. Бронзу домашнего чемпионата завоевали австрийцы, проигравшие россиянам 20,1 секунды и допустившие 10 промахов.
Эта золотая медаль стала первой для российской сборной на чемпионате мира 2017 года в австрийском Хохфильцене. Ранее наша команда завоевала бронзу в смешанной эстафете.
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