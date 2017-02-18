Бывшая жена Бориса Грачевского похвасталась «новой» пятой точкой

Анна Грачевская целый месяц после операции берегла мягкое место как зеницу ока. Не лежала на спине, не сидела и даже супругу не давала потрогать свою новую попку.

Увеличение ягодиц и липосакция талии обошлись Анне Грачевской почти в миллион рублей. Формы у звезды теперь идеальные: 90–60-90 . Но если бы она знала, какую боль предстоит испытать, с легкостью отказалась от модельных стандартов, признается Грачевская.



Анна Грачевская: «Я приходила в себя после наркоза неделю. То есть так, чтобы я уже здраво мыслила, трезво. Компрессионное белье, отек, где-то там выпукло, где-то сжато, ноги какие-то странные, черно-синие. И я не понимала, какая я».



Телеведущая не догадывалась, что и спустя неделю после операции ее ждут сложности.



Анна Грачевская: «Нужно либо стоять, либо лежать на животе. Обычно это было вот так: откидывалась седушка машины, и я ложилась. В ресторанах или где-то в других местах мне приходилось, конечно, либо стоять, либо как-то так очень полубоком сидеть. На меня люди, конечно, странно смотрели. Думали, что девушка, наверное, как-то не в себе».



Поговаривают: под нож хирурга Грачевскую отправил муж-баскетболист Артём Кузякин. «Мячи» в бюстгальтере пятого размера Анна сделала еще до него, а вот попа на их фоне меркла.



Анна Грачевская: «Главное, что это нравится моему мужу. Что немалое значение имеет для меня. И он счастлив. Он доволен моими формами».



Но на самом деле, рассказывает Грачевская, это она не смогла смотреть на собственные фото в купальнике. Полгода назад молодые сыграли свадьбу и отправились в путешествие по Малайзии. А там наслаждались не только жарким солнцем, но и калорийными деликатесами. И после романтического путешествия ее талия заметно поплыла, а бедра округлились.



Анна Грачевская: «После свадьбы — плюс пять килограммов».



Тогда муж-спортсмен даже записал жену к диетологу, но Грачевская срывалась — то на сладкое, то на соленое.



Спустя пару месяцев Грачевская вернулась к своим прежним размерам. Живот исчез, но вместе с ним сдулась и попа. Вот Анна и решила раз и навсегда вставить по полкило в каждую половинку.



Анна Грачевская: «Конечно, ходила в зал по возможности, когда, собственно, было время ходить. Но обрести те формы, которые я хотела, все-равно не получалось. Мне хотелось, чтобы и там, где нужно, оставалось, а там, где не нужно, уходило. И теперь так и есть».



Мучения Анны Грачевской и сейчас не закончены. Ей запрещено носить сексуальные стринги. Врачи предупреждают Грачевскую: от пирожных и тортов все равно придется отказаться. Силикон не спасает от целлюлита и лишних кило. А лет через 15 звезде придется снова лечь под нож, чтобы подтянуть обвисшую кожу.



Но пока у Анны Грачевской все не отвисло, ей не терпится запечатлеть такую красоту. Она обещает в ближайшее время порадовать мужа и поклонников жаркой фотосессией.



Анна Грачевская: «Я вскоре хочу сделать фотосессию уже в новом теле. И, конечно, все это продемонстрирую. Есть чем гордиться теперь».

