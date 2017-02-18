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  • 19.02, 01:30
Бывшая жена Бориса Грачевского похвасталась «новой» пятой точкой. знаменитости, медицина, НТВ, пластическая хирургия, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Бывшая жена Бориса Грачевского похвасталась «новой» пятой точкой

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Бывшая жена Бориса Грачевского похвасталась «новой» пятой точкой

Бывшая жена Бориса Грачевского похвасталась «новой» пятой точкой

Бывшая жена Бориса Грачевского похвасталась «новой» пятой точкой

    Анна Грачевская целый месяц после операции берегла мягкое место как зеницу ока. Не лежала на спине, не сидела и даже супругу не давала потрогать свою новую попку.

    Увеличение ягодиц и липосакция талии обошлись Анне Грачевской почти в миллион рублей. Формы у звезды теперь идеальные: 90–60-90. Но если бы она знала, какую боль предстоит испытать, с легкостью отказалась от модельных стандартов, признается Грачевская.

    Анна Грачевская: «Я приходила в себя после наркоза неделю. То есть так, чтобы я уже здраво мыслила, трезво. Компрессионное белье, отек, где-то там выпукло, где-то сжато, ноги какие-то странные, черно-синие. И я не понимала, какая я».

    Телеведущая не догадывалась, что и спустя неделю после операции ее ждут сложности.

    Анна Грачевская: «Нужно либо стоять, либо лежать на животе. Обычно это было вот так: откидывалась седушка машины, и я ложилась. В ресторанах или где-то в других местах мне приходилось, конечно, либо стоять, либо как-то так очень полубоком сидеть. На меня люди, конечно, странно смотрели. Думали, что девушка, наверное, как-то не в себе».

    Поговаривают: под нож хирурга Грачевскую отправил муж-баскетболист Артём Кузякин. «Мячи» в бюстгальтере пятого размера Анна сделала еще до него, а вот попа на их фоне меркла.

    Анна Грачевская: «Главное, что это нравится моему мужу. Что немалое значение имеет для меня. И он счастлив. Он доволен моими формами».

    Но на самом деле, рассказывает Грачевская, это она не смогла смотреть на собственные фото в купальнике. Полгода назад молодые сыграли свадьбу и отправились в путешествие по Малайзии. А там наслаждались не только жарким солнцем, но и калорийными деликатесами. И после романтического путешествия ее талия заметно поплыла, а бедра округлились.

    Анна Грачевская: «После свадьбы — плюс пять килограммов».

    Тогда муж-спортсмен даже записал жену к диетологу, но Грачевская срывалась — то на сладкое, то на соленое.

    Спустя пару месяцев Грачевская вернулась к своим прежним размерам. Живот исчез, но вместе с ним сдулась и попа. Вот Анна и решила раз и навсегда вставить по полкило в каждую половинку.

    Анна Грачевская: «Конечно, ходила в зал по возможности, когда, собственно, было время ходить. Но обрести те формы, которые я хотела, все-равно не получалось. Мне хотелось, чтобы и там, где нужно, оставалось, а там, где не нужно, уходило. И теперь так и есть».

    Мучения Анны Грачевской и сейчас не закончены. Ей запрещено носить сексуальные стринги. Врачи предупреждают Грачевскую: от пирожных и тортов все равно придется отказаться. Силикон не спасает от целлюлита и лишних кило. А лет через 15 звезде придется снова лечь под нож, чтобы подтянуть обвисшую кожу.

    Но пока у Анны Грачевской все не отвисло, ей не терпится запечатлеть такую красоту. Она обещает в ближайшее время порадовать мужа и поклонников жаркой фотосессией.

    Анна Грачевская: «Я вскоре хочу сделать фотосессию уже в новом теле. И, конечно, все это продемонстрирую. Есть чем гордиться теперь».

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