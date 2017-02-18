Бывшая жена Данилы Козловского впервые раскрыла причину их развода

Невидимый макияж, одежда приглушенных тонов. От коренной петербурженки ее отличает только легкий акцент. Уршула Малка родилась в Польше. Но последние 15 лет своей второй родиной считает Санкт-Петербург — город, где она встретилась с Данилой Козловским.

Это был классический служебный роман. На пятом курсе театрального вуза Данилу Козловского и Уршулу утвердили на главные роли в спектакле «Варшавская мелодия». Объятья и поцелуи на сцене скоро перешли и в реальную жизнь. Для Данилы Козловского не имели значения ни возраст любимой (а Уршула на шесть лет его старше), ни расстояния. Чтобы увидеть свою иностранку, актер бросал все и ехал за ней.



Сейчас Данила Козловский — признанный секс-символ экрана. Он желанный гость на премьерах и благотворительных акциях. Но разговоры о личном для актера — табу. Ни в одном из своих интервью Данила Козловский не упомянул Уршулу Малку. Как будто у него никогда не было законной жены. Вот все и гадают: почему его брак длился всего три года? Что или кто разрушил любовь? Подозревают, что невестку с первого взгляда невзлюбила мама Данилы Козловского. У Надежды Звенигородской вся надежда была на среднего сына, а он, вместо того, чтобы строить карьеру, в 23 года обзавелся семьей.



Но бывшая жена Данилы Козловского уверяет: со свекровью они и сегодня общаются. А причина развода банальна: с актером они просто не сошлись характерами. И расставаясь, искренне верили, что смогут остаться друзьями.



Уршула Малка: «Это такой самообман немножечко. После свежего расставания первые годы возможно эту иллюзию поддерживать, но если сильно жизнь далеко ушла, то круг мыслей поменялся и трудно найти точки соприкосновения».



А пресса под микроскопом изучает сердечные тайны Данилы Козловского. Пишут, что он женился на Уршуле назло Лизе Боярской. Якобы актер был не на шутку влюблен в дочь знаменитого Д’артаньяна. Но Лиза Боярская всегда говорила, что Козловский для нее просто друг. Однако бывшая жена уточняет, что в любовь Боярская и Козловский не только играли.



Уршула Малка: «Ну, когда мы были однокурсниками, во время учебы, да, они были парой. Не знаю, по какой причине это сейчас скрывается».



После такого признания совсем по-другому звучат слова Лизы Боярской о дружбе с Данилой Козловским.



После развода прошло шесть лет, а бывшая жена Данилы Козловского не торопится замуж. Уршула занимается карьерой, недавно снялась в фильме в главной роли, но в основном играет в театре. Козловский тоже ходит в холостяках, хотя, как говорят, уже живет в гражданском браке с моделью и актрисой Ольгой Зуевой.



Бывшие супруги регулярно встречаются — на сцене театра. Уршула Малка и Данила Козловский играют в спектакле, с которого начался их роман. И между ними по-прежнему искры летают.



Уршула Малка: «Поначалу было очень сложно, а потом, когда пути разошлись, уже легче».



Бывшая жена с благодарностью вспоминает три счастливых года с Данилой Козловским и признается: если бы ей предложили отмотать жизнь назад, она бы все повторила снова.



