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  • 19.02, 01:30
Бывшая жена Данилы Козловского впервые раскрыла причину их развода. артисты, браки и разводы, знаменитости, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Бывшая жена Данилы Козловского впервые раскрыла причину их развода

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Бывшая жена Данилы Козловского впервые раскрыла причину их развода

Бывшая жена Данилы Козловского впервые раскрыла причину их развода

Бывшая жена Данилы Козловского впервые раскрыла причину их развода

    Невидимый макияж, одежда приглушенных тонов. От коренной петербурженки ее отличает только легкий акцент. Уршула Малка родилась в Польше. Но последние 15 лет своей второй родиной считает Санкт-Петербург — город, где она встретилась с Данилой Козловским.

    Это был классический служебный роман. На пятом курсе театрального вуза Данилу Козловского и Уршулу утвердили на главные роли в спектакле «Варшавская мелодия». Объятья и поцелуи на сцене скоро перешли и в реальную жизнь. Для Данилы Козловского не имели значения ни возраст любимой (а Уршула на шесть лет его старше), ни расстояния. Чтобы увидеть свою иностранку, актер бросал все и ехал за ней.

    Сейчас Данила Козловский — признанный секс-символ экрана. Он желанный гость на премьерах и благотворительных акциях. Но разговоры о личном для актера — табу. Ни в одном из своих интервью Данила Козловский не упомянул Уршулу Малку. Как будто у него никогда не было законной жены. Вот все и гадают: почему его брак длился всего три года? Что или кто разрушил любовь? Подозревают, что невестку с первого взгляда невзлюбила мама Данилы Козловского. У Надежды Звенигородской вся надежда была на среднего сына, а он, вместо того, чтобы строить карьеру, в 23 года обзавелся семьей.

    Но бывшая жена Данилы Козловского уверяет: со свекровью они и сегодня общаются. А причина развода банальна: с актером они просто не сошлись характерами. И расставаясь, искренне верили, что смогут остаться друзьями.

    Уршула Малка: «Это такой самообман немножечко. После свежего расставания первые годы возможно эту иллюзию поддерживать, но если сильно жизнь далеко ушла, то круг мыслей поменялся и трудно найти точки соприкосновения».

    А пресса под микроскопом изучает сердечные тайны Данилы Козловского. Пишут, что он женился на Уршуле назло Лизе Боярской. Якобы актер был не на шутку влюблен в дочь знаменитого Д’артаньяна. Но Лиза Боярская всегда говорила, что Козловский для нее просто друг. Однако бывшая жена уточняет, что в любовь Боярская и Козловский не только играли.

    Уршула Малка: «Ну, когда мы были однокурсниками, во время учебы, да, они были парой. Не знаю, по какой причине это сейчас скрывается».

    После такого признания совсем по-другому звучат слова Лизы Боярской о дружбе с Данилой Козловским.

    После развода прошло шесть лет, а бывшая жена Данилы Козловского не торопится замуж. Уршула занимается карьерой, недавно снялась в фильме в главной роли, но в основном играет в театре. Козловский тоже ходит в холостяках, хотя, как говорят, уже живет в гражданском браке с моделью и актрисой Ольгой Зуевой.

    Бывшие супруги регулярно встречаются — на сцене театра. Уршула Малка и Данила Козловский играют в спектакле, с которого начался их роман. И между ними по-прежнему искры летают.

    Уршула Малка: «Поначалу было очень сложно, а потом, когда пути разошлись, уже легче».

    Бывшая жена с благодарностью вспоминает три счастливых года с Данилой Козловским и признается: если бы ей предложили отмотать жизнь назад, она бы все повторила снова.

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