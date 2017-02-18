Певица Анна Седокова жалуется на издевки из-за ее третьей беременности

По словам артистки, на нее едва ли не показывают пальцем
из-за того, что она решилась родить третьего ребенка.
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова так и светится от счастья: здоровый румянец, улыбка на половину лица. Обтягивающее платье во всей красе демонстрирует аккуратный живот, а пышные формы в связи с беременностью стали еще аппетитнее. Но улыбка мгновенно сходит с лица Седоковой, когда ведущий праздника на глазах у десятка зрителей буквально смешивает певицу с грязью, напрямую спрашивая про отца ребенка. Беременная Седокова бледнеет, а ведущий, оправдываясь тем, что цитирует известных особ, продолжает допрос с пристрастием.
Потом в гримерке певица чуть не плачет. У нее третий триместр. Седокову всю беременность мучает жуткий токсикоз, а ее жизнь обсуждают на каждом углу и вешают на будущую мать очень неприятные ярлыки.
Анна Седокова: «Я знаю, что очень долго скрывала. Я так боялась, что этому маленькому созданию могут повредить какие-то мнения чужие, слова ненужные».
Седокова признается: она с детства мечтала об идеальной семье и надеялась, что ее попытка «номер три» стать счастливой замужней женщиной увенчается успехом.
Анна Седокова: «Я все время старалась быть идеальной — такой синдром отличницы у меня — идеальной женщиной, идеальной женой. Я же была два раза замужем, и для меня было очень важно выйти замуж, чтобы ребенок родился».
Первый муж певицы — футболист Валентин Белькевич — бросил Седокову через год после свадьбы. Он ушел к своей любовнице, а певица только спустя годы узнала, что спортсмен изменял ей даже во время брака. Седокова осталась на руках с маленькой дочерью Алиной без средств к существованию. А утешение находила на дне стакана.
В браке с бизнесменом Максимом Чернявским Седокова прожила два года. Родила дочь Монику, но и это не спасло семью.
Анна Седокова: «И начала все строить сначала. Это я умею, строить сначала, это то, что я умею. С одной стороны, я неудачливая разведенная женщина. Дважды. А еще у меня отношения ни к черту. А с другой стороны, я успешная мама двоих детей».
Сейчас Седокова не строит иллюзий по поводу счастливой семейной жизни.
Анна Седокова: «У меня нет идеальной картинки: я, мой муж и у нас трое детей, и мы гуляем по пляжу и держимся за руки. У меня этого нет».
Тем временем все окружающие гадают, кто же отец будущего ребенка Седоковой. Может быть, это хореограф Сергей Гуманюк, с которым певица рассталась чуть меньше года назад? Вполне возможно, у них была прощальная ночь любви, а Седокова только потом узнала, что беременна. Или это некий 25-летний бизнесмен Артём, с которым певица, как пишут газеты, встречалась в последнее время?
Потом в гримерке певица чуть не плачет. У нее третий триместр. Седокову всю беременность мучает жуткий токсикоз, а ее жизнь обсуждают на каждом углу и вешают на будущую мать очень неприятные ярлыки.
Анна Седокова: «Я знаю, что очень долго скрывала. Я так боялась, что этому маленькому созданию могут повредить какие-то мнения чужие, слова ненужные».
Седокова признается: она с детства мечтала об идеальной семье и надеялась, что ее попытка «номер три» стать счастливой замужней женщиной увенчается успехом.
Анна Седокова: «Я все время старалась быть идеальной — такой синдром отличницы у меня — идеальной женщиной, идеальной женой. Я же была два раза замужем, и для меня было очень важно выйти замуж, чтобы ребенок родился».
Первый муж певицы — футболист Валентин Белькевич — бросил Седокову через год после свадьбы. Он ушел к своей любовнице, а певица только спустя годы узнала, что спортсмен изменял ей даже во время брака. Седокова осталась на руках с маленькой дочерью Алиной без средств к существованию. А утешение находила на дне стакана.
В браке с бизнесменом Максимом Чернявским Седокова прожила два года. Родила дочь Монику, но и это не спасло семью.
Анна Седокова: «И начала все строить сначала. Это я умею, строить сначала, это то, что я умею. С одной стороны, я неудачливая разведенная женщина. Дважды. А еще у меня отношения ни к черту. А с другой стороны, я успешная мама двоих детей».
Сейчас Седокова не строит иллюзий по поводу счастливой семейной жизни.
Анна Седокова: «У меня нет идеальной картинки: я, мой муж и у нас трое детей, и мы гуляем по пляжу и держимся за руки. У меня этого нет».
Тем временем все окружающие гадают, кто же отец будущего ребенка Седоковой. Может быть, это хореограф Сергей Гуманюк, с которым певица рассталась чуть меньше года назад? Вполне возможно, у них была прощальная ночь любви, а Седокова только потом узнала, что беременна. Или это некий 25-летний бизнесмен Артём, с которым певица, как пишут газеты, встречалась в последнее время?
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