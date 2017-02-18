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  • 18.02, 19:51
Житель Мурманска за полторы минуты дважды попал под колеса на трассе: видео. ДТП, Мурманск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Житель Мурманска за полторы минуты дважды попал под колеса на трассе: видео

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Житель Мурманска за полторы минуты дважды попал под колеса на трассе: видео

Житель Мурманска за полторы минуты дважды попал под колеса на трассе: видео

Житель Мурманска за полторы минуты дважды попал под колеса на трассе: видео

    На трассе в Мурманске мужчину, который пытался разместить знак аварийной остановки, дважды сбили автомобили.

    Серию ДТП запечатлел автомобильный регистратор. Судя по кадрам, попавший в аварию на своем авто мужчина пытался установить знак аварийной остановки, однако в какой-то момент его сбил внедорожник.

    Вокруг пострадавшего быстро собралась небольшая группа людей, которые попытались ему помочь. Однако буквально через несколько секунд на людей наехала одна из двух столкнувшихся неподалеку машин.

    По некоторым данным, нескольким участникам аварии потребовалась медицинская помощь. Степень тяжести полученных травм не уточняется.

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