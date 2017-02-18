Лавров заявил о воплощении в жизнь предостережений Путина 10-летней давности

Свою речь на конференции по безопасности глава МИД РФ Сергей Лавров начал с того, что напомнил о выступлении в Мюнхене Владимира Путина 10 лет назад. Министр упомянул о том, как была та речь воспринята, и о том, что российский президент имел в виду на самом деле.

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Сергей Лавров, глава МИД РФ: «10 лет назад президент Путин выступил на этой конференции с речью, которую многие на Западе сочли вызовом и даже угрозой. Хотя главный смысл его послания заключался в необходимости отказа от односторонних действий и перехода к честному, взаимоуважительному сотрудничеству на основе международного права. К совместной оценке глобальных проблем и совместной выработке коллективных решений.



Между тем высказанные тогда предостережения о пагубных последствиях попыток препятствовать становлению полицентричного мира, к сожалению, стали действительностью».



В конце своего выступления Лавров призвал прекратить истеричные информационные войны и перейти к эпохе «постфейк», олицетворяющей окончание дезинформации.



Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.